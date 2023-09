Tras confirmar Olga Moreno que ha iniciado los trámites de divorcio de Antonio David y afirmar que ahora está con un hombre que le respeta, la última pareja de este, Marta Riesco, ha querido reaccionar ante estas palabras: "Pues la verdad es que no sé cuántas lleva ya... ¿Cuántas lleva? ¿Cinco? Cinco me parece. Bueno, es a lo que se dedica. Hace bien, ganando dinero y hablando de su vida. Hace fenomenal".

Aunque Marta ha asegurado que las circunstancias de Olga han sido muy diferentes a las suyas y, aunque se alegra por verla feliz, admite que no es una persona que le caiga bien: "No, la verdad que no. Es que no me cae bien. Entonces... Lo que sí que me hace gracia es que yo he dicho a todas las entrevistas que no, a todos los realities que no y aún así siguen diciendo que yo soy la que hablo y que la otra persona que es una señora, que está callada. Pues es que me resulta irónico que la gente diga eso cuando a esta mujer ya no le falta nada por hacer".

Sobre esta última reflexión, Marta Riesco se paró y es que se notó su resentimiento al hablar sobre el veto que sufre desde Mediaset: "Bueno, quizás va a Gran Hermano VIP este año y le quitan el veto a ella también".

También ha querido hablar sobre Antonio David y sus recientes declaraciones, en las que afirmó recientemente que no quiere saber nada más de mujeres: "A ver, yo entiendo que no quiera saber nada de mujeres porque es complicado que encuentre una que le haya querido como yo y que haya apostado tanto por amor. Todo lo que venga detrás de mí seguramente le parezca una miseria. Para eso es mejor estar solo".

Tras semejantes declaraciones, aún le quedaba pólvora para el último frente, el de Rocío Flores. Marta Riesco se expresó así contra la hija de Antonio David: "Lo mismo que yo le importo a ella, ella me importa a mí: nada. Como diría Luz Casal: 'y no me importas nada'".

Tras esto, cerró la entrevista hablando de su futuro y, por qué no, volver a enamorarse: "Tengo ganas de enamorarme. Nadie se merece que no me vuelva enamorar por algo que me han hecho".