Anabel Pantoja se ha alejado de los focos. La sobrina de Isabel Pantoja permanece fuera de la pequeña pantalla desde su sonada participación en Supervivientes, reality en el que encontró el amor de la mano de Yulen Pereira.

Sin embargo, la pasión poco les duró y a los meses de estar en España la relación terminó, al parecer por los celos de ella. Al menos esa fue la versión del esgrimista, quien contó su experiencia junto a la Pantojita en una suculenta entrevista.

Hace unas semanas Anabel Pantoja celebró su cumpleaños por todo lo alto. La fiesta, multitudinaria, se celebró en una villa y más tarde en un barco que la propia Anabel encargó para seguir el evento en alta mar.

Anabel Pantoja celebró su cumpleaños en alta mar

Todos los amigos de la sobrina de Isabel Pantoja acudieron al gran evento a excepción de una persona, Amor Romeira. La colaboradora de ‘Fiesta’ no se tomó nada bien que su amiga no la invitase a su cumpleaños y no pudo evitar derrumbarse en directo al explicar que ‘’no entendía por qué Anabel había tomado esa drástica decisión’’.

Días más tarde de la terrible desilusión que se llevó Amor, Anabel Pantoja se ha dado por aludida y ha querido enmendar su acción. Durante el programa Amor recibió, en directo, un mensaje de su amiga en el que justifica por qué no la invitó a su cumpleaños.

‘’Creo que el daño no se lo hice yo. Se lo provocaron otras personas para que se rompiera sabiendo cómo es de sensible. Se me puso de mala persona, mala amiga, cuando ella ha matado por mí y yo por ella. Mi madre, la persona más importante de mi vida, no estuvo. Mi mejor amigo y mi mejor amiga de Triana, tampoco y mi prima Isa tampoco. Y no me considero mala persona ni mala amiga por ello. Espero que empecemos a ubicarnos. Un problema es una enfermedad y algo que no tenga solución. Las personas que he mencionado no han venido a la fiesta y me siguen amando y cuidando. Después de esto no tengo nada más que explicar ni decir del tema’’, reza el mensaje de Anabel Pantoja sobre por qué no invitó a Amor al cumpleaños.

Arde Instagram tras críticas a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se ha hartado y ha enseñado las críticas que recibe a diario en las redes sociales por su físico. La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado que mensajes en los que le dicen que su culo "es feo y da asco", que tiene "cabeza de pulpo", que es "ridícula y horrorosa", que nadie la soporta en Sevilla y donde la comparan con Marina Ruiz, la actual pareja de su exmarido, Omar Sánchez.

Su madre, Mercedes Bernal, ha visto todos estos mensajes y ha decidido denunciar al usuario que los ha enviado, además de hacer un largo escrito en su perfil de Instagram estallando contra los detractores de su hija y defendiendo su labor en Instagram, donde cuenta con casi dos millones de seguidores: "¿Es normal que una persona pueda enviar estos mensajes a una persona que creo que no le hace daño a nadie?".

"Con sus fotos, sus publicaciones y sus mensajes apoya a muchas chicas y da visibilidad a que nadie es perfecto, ni hay una talla perfecta, que cada uno nace como su madre lo parió y esas personas que se esconden detrás de esta pantalla no saben el daño moral y emocional que hacen", ha comentado Merchi, a la que le duele mucho ver cómo su hija tiene que leer continuamente críticas por su talla y su figura.