La Gala Starlite 2023 llenó de estrellas la Cantera de Marbella en la noche del domingo. Como era de esperar, una de las más aclamadas fue la actriz Paula Echeverría, una de las más elegantes y de las que se mostró más enamorada, junto a Miguel Torres. Además, subastó su vestido para aportar su granito de arena a la causa.

Atrás quedaba su reciente fiesta de cumpleaños, en la que celebró sus 46, dejando un recuerdo inolvidable que quiso comentar: "Rodeada de amigos, de familia, de mis padres, mi hija, mi chico y un montón de amigos a los que quiero mucho, así que fenomenal".

Como suele ser costumbre, sus tres outfits ocuparon el centro de las miradas de sus seguidores de Instagram, de lo que ella no es consciente, si no, "no saldría de casa. Cada uno tiene que estar a gusto con uno mismo. Yo me visto para mí, aunque a la gente que tengo cerca le pido consejo".

Una de sus mejores consejeras es su hija Daniela, fruto de su relación con David Bustamante y que pronto cumplirá 15 años. "Es Leo, muy de verdad. Te espeta la verdad tal cual", advertía sobre su hija.

Hablando de moda, imposible no preguntar a Paula -una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país- por el fichaje de su 'mamá' en la serie 'Gran Rerserva', Ángela Molina, como modelo de la nueva campaña de Inditex. Y para la veterana actriz, solo preciosas palabras: "La quiero de todo corazón, ha sido mi madre durante cuatro años y la relación que tenemos es maravillosa. Ángela sé que Inditex lo ha hecho de una manera para dar voz a las mujeres mayores, pero es que Ángela es un caso aparte, es un pibón. Tenga los años que tenga, tiene un espíritu y un alma que eso va en ella. No puede estar más guapa, está preciosa pero es que ella es preciosa" afirma.

Sin embargo, la asturiana ha preferido no pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa otro de sus amigos y compañeros de profesión, Rodolfo Sancho -con el que trabajó por última vez en la serie 'Los nuestros 2'- tras la detención de su hijo Daniel en Tailandia por el presunto asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta. Tajante y visiblemente incómoda Paula ha dado por concluida la entrevista dejando claro que no "va a entrar" en el tema que está copando la actualidad informativa desde hace casi diez días porque "ya le estáis dando minutos a tope".