Bodas de cine: de las dos veces de Taylor con Burton a la querencia veneciana de Clooney y Hayek

El último capítulo de esta serie canicular sobre las bodas más singulares del mundo 'celebrity' está dedicado a las bodas de cine, aquellas protagonizadas por actores que lo dieron todo por hacer que su enlace fuera una versión moderna, impresionante y espectacular de un verdadero cuento de hadas. Además de las clásicas fiestas montadas a golpe de talonario para triunfar con una puesta en escena de lo más original, las hay que duraron varios días y que pusieron a toda una ciudad, como por ejemplo Venecia, a sus pies. Este es el caso de las siguientes cinco bodas de película.

Grace Kelly y Rainiero de Mónaco

El Museo de Arte de Filadelfia atesora el vestido de boda de Grace Kelly que le hizo la diseñadora Helen Rose (encargada del vestuario de más de 200 películas y ganadora de dos Oscar) para su boda con el príncipe Rainiero III de Mónaco. Se le conoce como uno de los más elegantes y recordados diseños nupciales de todos los tiempos, y no, al final no fue la inspiración del vestido de Tamara Falcó, que para 'la boda del año' eligió un diseño de princesa medieval de Carolina Herrera.

Pero aquel 18 de abril de 1956, la estrella de Hollywood, y una de las fascinantes rubias que obsesionaron a Alfred Hitchcock, lo dejó todo para protagonizar el mayor cuento de hadas del siglo XX, casándose con el príncipe reinante de un pequeño país europeo. Seiscientos invitados fueron testigos en la catedral, 1.500 acudieron a la recepción que dieron los recién casados y 30 millones de espectadores de televisión quedaron atónitos ante una novia real que brilló sin lucir más joyas que unas perlas por pendientes. Su vestido ha obsesionado durante décadas a muchísimas novias famosas, pero sin duda su mejor réplica fue el que lució Kate Middleton en su boda con el príncipe Guillermo, otra obra maestra diseñada por Sarah Burton para Alexander McQueen.

Elizabeth Taylor y Richard Burton

Junto a su amor por las joyas, Elizabeth Taylor (Londres, 1932- Los Ángeles, 2011) adoraba casarse. Lo hizo ocho veces, pero su verdadero amor fue su quinto y sexto esposo: el galés shakespiriano Richard Burton. Ambos llevaban la alianza de otro cuando comenzaron su romance, en el set de 'Cleopatra'. Se volvieron inseparables y tras divorciarse de sus parejas, se casaron, el 15 de marzo de 1964, en el Ritz-Carlton de Montreal. La prensa lo llamó 'el matrimonio del siglo': su pasión se veía en las revistas del corazón y en el cine, ya que rodaron juntos 11 películas. Permanecieron unidos durante 10 años, un periodo durante el cual Liz ganó peso para que no le ofrecieran papeles y poder dedicarse a su vida privada en detrimento de su carrera. Su pasión desenfrenada era tan fuerte como sus peleas regadas de alcohol.

Se divorciaron en 1974 y, aunque se volvieron a casar un año más tarde en una ceremonia celebrada en Botswana, finalmente rompieron nueves meses más tarde. "No puedes entrechocar una y otra vez dos cartuchos de dinamita y no esperar que no exploten", explicó la actriz de los ojos violeta.

Salma Hayek y François-Henri Pinault

Salma Hayek y François-Henri Pinault se conocieron el 26 abril de 2006, en una exposición en el Palazzo Grassi de Venecia, propiedad del empresario francés, uno de los hombres más ricos del mundo, y dueño, de entre otras marcas de lujo, de Gucci, Balenciaga o Yves Saint Laurent. Un año después anunciaron compromiso y embarazo, y de nuevo otro 26 de abril, pero de 2009, se casaron en una ceremonia religiosa en el mismo palacio junto al Gran Canal veneciano.

La noche antes la pareja ofreció un baile de máscaras para sus 200 famosos invitados, llegados de todo el mundo con todos los gastos pagados. En aquella glamurosa ceremonia estuvieron Penélope Cruz, Javier Bardem, Philippe Starck, Ashley Judd, Prince (quien le compuso la canción 'Valentina', dedicada a la hija de la pareja, entonces de año y medio), Luis Miguel, Jacques Chirac -íntimo amigo del suegro de Hayek-, Charlize Theron, Bono, Emir Kusturica, Stella McCartney, Woody Harrelson... Cada asistente debía acudir al enlace con una máscara dorada y negra para evitar que la prensa los conociera.

George Clooney y Amal Alamuddin

El galán de Hollywood (y de 'Nespresso. What else?') George Clooney dejó su soltería un 27 de septiembre de 2014, al casarse con la abogada especialista en Derechos Humanos Amal Alamuddin, en una boda de cuatro días en un 'resort' de lujo Venecia a la que acudió medio Hollywood. Se habían conocido en Italia y quisieron que el mismo país acogiera su enlace (además, Clooney posee una casa en el Lago Di Como). Brad Pitt, Angelina Jolie, Cate Blanchett, Anna Wintour, Bono, Matt Damon, Bill Murray, Cindy Crawford, Emily Blunt, entre muchos otros invitados famosos, se dejaron ver en los taxis acuáticos que los transportaban de un lado a otro de la ciudad. La novia confió en Oscar de la Renta para su vestido, y el novio, en Giorgio Armani. Aunque fue un evento privado, luego se supo que Lana del Rey cantó 'When I Fall in Love', de Nat King Cole, y que el menú consistió en una cena de cinco platos que incluía 'risotto' de limón con langosta.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

"Nuestra boda fue una unión de religiones". La actriz hindú más famosa del mundo -y exMiss Mundo en el año 2000-, entonces de 36 años, y el cantante de Jonas Brothers, una década menor, sellaron su amor con dos ceremonias, una hinduista y otra cristiana. Los festejos de Priyanka Chopra y Nick Jonas duraron cinco días y reunieron a más de 225 invitados, entre ellos, el primer ministro indio, Narendra Modi, y los famosos hermanos del novio y sus parejas. La boda se celebró el 1 de diciembre de 2018 en el Palacio de Umaid Bhawan, en Jodhpur, India. El vestido de la ceremonia occidental fue un espectacular diseño blanco bordado a mano de Ralph Lauren con lentejuelas y cristales de Swarovski, y un velo de 22 metros de largo. Al día siguiente se casaron por el rito hindú. La novia, con un conjunto rojo de top, falda y velo del diseñador Sabyasachi Mukherjeecuya, y un collar de diamantes, y el novio también vistió las típicas ropas hindús, con el tradicional Dhoti color dorado, zapatos y turbante a juego.