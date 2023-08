Hace un mes que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron punto final a su relación tras tres años juntos. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la pareja, y es que los artistas presumían de su amor día tras día, incluso anunciaron su compromiso hace cinco meses.

Una de las teorías más comentadas es que el artista puertorriqueño habría sido infiel a Rosalía aunque es algo que él ha desmentido con su tema 'Hayami Hana', donde asegura que puede ser muchas cosas pero "nunca infiel" y le declara su amor eterno. Aun así, a Rauw Alejandro se le ha relacionado con varias mujeres como Valeria Duque o Ester Expósito.

'El Zorro' empezó su gira por España de 'Saturno World Tour' el pasado sábado 26 de agosto en Valencia. Son varias las acciones que ha llevado a cabo el artista para ganar notoriedad, y ahora, la hermana del puertorriqueño ha lanzado una reflexión en redes sociales, y parece un mensaje directo a Rosalía.

El brutal ataque de la hermana de Rauw Alejandro a Rosalía

"A muchos no les gusta que cojan su corazón, lo enamoren, lo ilusionen y lo tiren al piso. Por favor, no hagan eso con nadie. Muchos andan jugando al papel de enamorados, pero realmente lo que no quieren es aceptar la falta de necesidad de afecto y atención que tienen", ha empezado escribiendo.

Además, ha dado a entender que la catalana podría haber jugado con Rauw Alejandro: "Quien brinca de cama en cama e ilusiona corazones se corrompe el alma y corrompe el alma de otros. Es una de las cosas más horribles que existen es jugar con los sentimientos genuinos de los demás".

"Acepta tu necesidad de afecto y atención, puede que estés dañando el corazón de otros. No uses a nadie como curita remediativa o como centro de rehabilitación", ha terminado reflexionando.