La batalla judicial entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco no está cerca de terminar. El excolaborador y la hija de Rocío Jurado continúa su guerra en los tribunales y la última decisión parece que alargará todavía más su conflictos.

Después de que Rocío Carrasco decidiera no presentarse en el juicio en el que su hijo David Flores le reclamaba varios años de manutención, ahora ha sido el juzgado el que ha suspendido la vista en la que Antonio David Flores debía sentarse frente a la justicia para declarar por la demanda que Rocío Carrasco le interpuso por un supuesto delito de alzamiento de bienes.

Tal y cómo ha informado la revista 'Lecturas', el juicio se ha suspendido a última hora cuando el abogado del ex guardia civil pidiese la suspensión de la vista, exponiendo que se había admitido a trámite una prueba que no se había practicado. Una petición con la que ha conseguido postergar el momento de acudir a los juzgados y no enfrentarse al juicio por la querella por un delito de insolvencia punible que le había interpuesto la hija de Rocío Jurado.

Los hechos se remontan al año 2017 cuando Carrasco reunió pruebas para demostrar que Antonio David Flores presuntamente ocultó ganancias y bienes económicos para no pagarle la deuda de 60.000 euros en concepto de impago de la pensión de manutención de sus hijos.

La Fiscalía pide para Antonio David Flores cuatro años de cárcel por un delito de insolvencia punible, pero la defensa de Rocío Carrasco consideraría que el caso tendría un agravante por delito continuado, por lo que se podría elevar la pena de cárcel hasta entre seis y nueve años.