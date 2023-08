Dabiz Muñoz ha sorprendido a los seguidores de sus redes sociales con una de sus últimas publicación. El chef ha revolucionado las redes con uno de sus post y no a causa de una deliciosa receta sino por su gran cambio físico en apenas cuatro meses.

Tal y como él mismo ha desvelado, llevaba un tiempo con algunas molestias físicas y tras una visita médica, decidió darle un cambio a su vida. "Me hice unos análisis de sangre y unas pruebas del aparato digestivo porque me sentía mal en general. Los análisis salieron regular en glucosa, colesterol y un par de indicativos más que hicieron que el médico me sacase tarjeta amarilla", ha empezado contando.

"Estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía, y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada. Quizás cuando era joven, me valía todo, pero está claro que a mis 43 años, tengo que cuidarme si quiero seguir haciendo todo con la máxima intensidad, dedicación, esfuerzo y sacrifico a la que estoy acostumbrado todos estos años".

Además ha compartido dos fotografías en las que es más que evidente este cambio físico. En la primera de ellas aparece más musculado y enérgico, consecuencia de estos meses de trabajo centrado en cuidar su alimentación y modificando algunos aspectos de su estilo de vida.

"Así que hace 4 meses y medio me fui a un nutricionista amigo de hace años @equidieta y aprendí que no solo lo que comes importa. Cómo lo comes, cómo lo combinas y cuándo lo comes es lo más importante. Entendí cómo tiene que ser mi plato de comida cada día, qué tiene que tener y qué no, y lo extrapolé a mi vida y mi trabajo, cosa difícil pero no imposible".

"No he seguido la dieta al 100% ni mucho menos, mis semanas se ocupan cocinando y probando cosas durante muchas horas, pero entenderlo y querer cambiarlo, con mucha fuerza de voluntad y disciplina me hizo empezar a sentir menos molestias en el aparato digestivo, acostarme más ligero y sobre todo levantarme con una energía inusitada, madrugando como nunca, y estirando los días sintiendo que son mucho más largos", ha confesado.

"Evidentemente, esto ha ido acompañado de mucho deporte, pero no solo correr como antes, que me producía mil dolores y lesiones, ahora sigo corriendo, me flipa, pero lo cruzo con otros deportes que me divierten también mucho, como la bici, el pádel, el yoga… y sobre todo la fuerza, que también he entendido, que para hacer otros deportes de impacto, la fuerza es mandatoria y obligatoria".

"Un secreto más, y muy importante en todo este proceso, casi 0% alcohol, solo muy esporádico y con mesura", ha terminado diciendo.