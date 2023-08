Adara Molinero se ha vuelto a convertir en la protagonista de la actualidad tras su paso por 'Supervivientes'. La exconcursante es la nueva portada de la revista 'Lecturas' donde ha querido mostras su nuevo hogar.

Aunque la razón de la entrevista era enseñar su casa, la mayor parte de su entrevista se centró en volver a hablar de los traumas de su infancia. "Tuve una infancia dura, necesité mucha terapia”, explicó. "Hay que respetar a los niños...si les creas un trauma, les queda de por vida."

Esta no es la primera ocasión en la que la exsupervivientes se pronuncia sobre los años más complicados de su vida. En el año 2020, cuando su madre estaba concursando en 'Supervivientes', se sinceró sobre la dura situación que vivió en su infancia. "Lo que viví con mi madre me destrozó la infancia. Su ex novio me destrozó", revelaba por aquel entonces. "Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico. Mi hermano y yo siempre íbamos callados. Solo con mirarme me daba miedo. Me pegaba donde no me dejara marcas".

Hoy es un día muy triste para mi y no puedo más, lo siento pero necesito tiempo — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) 16 de agosto de 2023

Unas palabras que en su momento hirieron mucho a su madre y que han vuesto a despertar todo ese dolor. La entrevista que Adara ha concedido a la revista 'Lecturas' ha decepcionado mucho a su progenitora. "Hoy es un día muy triste para mi y no puedo más, lo siento pero necesito tiempo", escribía Elena Rdodríguez en su cuenta de Twitter unas horas antes de que saliera a la luz la revista.

Siempre han dado muestras de la buena relación y sintonía que existe entre ellas, pero parece que esta decisión de su hija ha supuesto un antes y un después en su relación.

Estoy muy cansada de esto, me dejé la piel y ya no puedo más. — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) 16 de agosto de 2023

Adara ha decidido revivir una vez más estos momentos, algo que ha dolido mucho a su madre. “Estoy muy cansada de esto. Me dejé la piel y ya no puedo más”, concluía respondiendo al mensaje de una perfil de Twitter en apoyo a su hija.