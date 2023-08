Hace apenas unos días que Cristina Pedroche se convirtió en el blanco de las críticas a raíz de unas fotografías que compartió una par de semanas después de dar a luz. En ellas animaba a todas las madres a que trabajen en su cuerpo. Algo a lo que muchos le achacaron su buena situación económica.

Las reacciones llevaron a la presentadora a decidir abandonar las redes, pero unos días después ha vuelto para compartir una fotografía con una dura y sentida reflexión.

Aprovechando que hoy se cumple un mes desde que su hija Laia llegó al mundo, Cristina Pedroche ha escrito un texto con el que ha querido compartir como se lleva sintiendo desde entonces y el difícil momento que atraviesa en este nuevo papel de madre.

"Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo, mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos, es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar “estable”. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué", ha comenzado explicando.

"La niña es buenísima y casi ni llora pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía", ha reconocido.

"En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor… Y aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil."

"Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", ha teminando diciendo antes de dar las gracias a todas las personas que le están ayudando a conseguir disfrutar de esta etapa.