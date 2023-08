Bertín Osborne está de vuelta. El presentador llevaba una temporada alejado del foco mediático tras su última polémica al conocerse que será padre por sexta vez con Gabriela Guillén.

Hace unas cuantas semanas se conocía la noticia de que el artista estaba esperando un hijo con su 'amiga especial'. Un niño que el mismo calificó de "no deseado" pero del que aseguró hacerse cargo. Sus declaraciones le situaron en el blanco de las críticas y él decidió apartarse de los medios, pero ya ha regresado.

El cantante ha hecho un regreso triunfal a los escenarios en la ciudad de Elche. Un concierto en el que los fans de Bertín pudieron disfrutar de su música y una puesta en escenar que cautivó a los presentes. Aunque no sólo fue el espectáculo lo que ha dado que hablar. Lo que más llamó la atención de los presentes fueron algunas de las declaraciones que hizo.

En uno de los momentos del concierto, el artista quiso mantener una breve conversación con el público donde no dudó en lanzar una clara directa. "En este país donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. Los he probado los tres, me he llevado toda la vida encontrando inútiles", dijo.