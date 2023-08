La actriz Ester Expósito siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces gallegas. Desde su irrupción en la serie 'Élite', ya son varias las entrevistas en las que la intérprete se ha recreado en los buenos recuerdos que ha atesorado veraneando en Viveiro, el pueblo de su madre. Cada año, en temporada de vacaciones, comparte con sus millones de seguidores en Instagram lo bien que se lo pasa recorriendo el norte de Galicia con los amigos de su infancia.

"No me siento afortunada por mi profesión, me siento afortunada por las fiestas que me he pegado en mi pueblo de Galicia", explicó una vez en una entrevista junto a la gallega Carolina Iglesias.

Y a las verbenas ha regresado en sus primeros días de vacaciones por Galicia. Ester Expósito ya está en Viveiro. Como cada años por estas fechas, la actriz vuelve al pueblo de su infancia para reencontrarse con sus amigos de toda la vida y esta vez lo ha hecho dando el pistoletazo de salida a sus fiestas de 'San Roque'.

A través de sus redes sociales ha ido compartiendo algunos de los mejores momentos de su noche con su grupo de amigos. La actriz se mostró de los más divertida disfrutando de las atracciones que toda buena fiesta gallega tiene que tener.

Un año más Ester Expósito no ha querido perderse su tradicional visita por tierras gallegas y de unos días de juerga con sus amigos de siempre.