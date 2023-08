Shakira se ha vuelto a convertir en la protagonista de la actualidad, aunque esta vez no por algo que tenga que ver con su nueva vida amorosa sino por la causa que todavía tiene abierta con Hacienda.

El diario 'El País' ha publicado en exclusiva la comparecencia completa de la artista colombiana durante la primera vista de su proceso penal con motivo de la acusación por el presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda. Cuatro años después de su encuentro con el juez, sus declaraciones han salido a luz aclarando muchas cuestiones de su relación con Piqué.

"Sinceramente, su señoría, no conozco a nadie que esté en un proceso penal por tener un novio. Por eso siento que es tan injusto y surreal", comenzaba explicando Shakira. “Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. He viajado a un ritmo tan intenso que he llegado a estar en tres países en un mismo día. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera. Estaba en todos lados, vivía en un avión más que cualquier piloto”, justificaba para intentar explicar el motivo por el que no escogió nuestro país como residencia fiscal.

"No tenía ganas de venir a España. Es un país lindísimo, pero no es el epicentro de la industria de la música. Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento con lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos”.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme con mi ex. Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard”, relató sobre los comienzos de su relación con Piqué. “Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa”.

"En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia. Jamás me imaginé que iba a vivir en este país por ese niño con barba que estaba increíble, pero bueno...".

Además de su llegada a España, las declaraciones de Shakira también recogen el nacimiento de sus dos hijos y la complicada relación que por aquel entonces Piqué ya tenía con el Barça. "Con Guardiola tenía una relación supertensa, de ‘te vas tú o me voy yo’. Era una situación que le hacía sufrir muchísimo”.

“Escolarizamos a Milan y las cosas cambian. En este momento somos una familia consolidada, aunque nunca seremos una pareja completamente convencional”, remató.