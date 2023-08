El mundo de la música y el corazón se quedaba de piedra al conocer la inesperada ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Desde hacía un par de semanas que la pareja no compartía contenido en redes sociales ni se comentaban las publicaciones, algo que despertó las sospechas de los seguidores de ambos. Pero hace unos días todo saltaba por los aires cuando la revista 'People' publica su posible separación.

Tras los rumores y especulaciones iniciales, el cantante puertorriqueño fue el encargado de emitir un comunicado en el que anunciaba su ruptura con la catalana.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzaba diciendo. "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso."

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", remataba el artistas.

La sospecha de la infelidad le ha perseguido durante todos estos días, pero ahora a usado la letra de su nueva canción para, a su parecer, tratar de explicar lo sucedido.

El mensaje de la canción

Harto de rumores, Rauw ha roto su silencio y lo ha hecho como mejor sabe, cantando. Este jueves el artista ha lanzado un single por sorpresa en el que, a todas luces, revela las claves de su ruptura con Rosalía, deja entrever que fue ella quien tomó la decisión de acabar con su historia de amor y habla como nunca de sus sentimientos por la catalana. Una balada desgarradora de más de 5 minutos y medio de duración que firma por primera vez con su verdadero nombre (y no el artístico), Raúl, y en la que, abatido se abre en canal hablando del delicado momento que está atravesando desde que 'perdió' a la que reconoce que es la mujer de su vida.

"Hayami Hana" es el título de la canción, un nombre japonés que significa "mujer de una gran belleza inusual y un tanto rara" y con el que define a Rosalía, a la que manda un revelador mensaje desde la primera estrofa: "Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa' cuando te quieras acordar del loquito tuyo que te quería de verdad".

"Y no voa' hacerme el fuerte, Yo no voy frontear, Aquí to' el mundo sabe que te voy a llorar, te voa' extrañar. Si, aquí no hay no hay nada que ocultar" confiesa mostrando su lado más vulnerable, añadiendo a continuación que a pesar de que no están siendo momentos fáciles "hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar".

La primera de ellas, que muchas de las cosas que se han dicho desde que se hizo pública su ruptura no son ciertas: "Todos saben, Todos saben, Todos saben, Todos saben, Todos saben, Saben un carajo*".

"Hemos discutido, Me cuesta expresarme, Todas mis carencias ya tú te las sabes, Yo también tus cosas tengo que aguantarme, Pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme" añade, insinuando que él nunca quiso acabar con su relación y que le hubiese gustado pasar el resto de su vida al lado de Rosalía: "Y qué pena las parejas ya no duran,duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos, De qué manera puedo ver, Toda la vida contigo el amanecer. Yo no tengo la respuesta para esto".

Confesando que quiso "por igual" las "cualidades y defectos" de la cantante, Rauw explica que "todo se vuelve mas difícil con el tiempo". "No to' las personas están preparadas pa' esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa' todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil juntos, Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto" se pregunta, dejando entrever que sus apretadas agendas profesionales habrían influido en su ruptura.

Dispuesto a comenzar de cero

Pero sin duda, la clave para saber que Rauw Alejandro está listo para pasar página de su relación con Rosalía se encuentra en su Instagram. Apenas un día después de publicar su nuevo tema, el artista eliminaba todas las fotografías con su expareja en esta red social.