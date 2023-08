Anabel Pantoja está de vuelta. Tras haber pasado un un año duro marcado por la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, la ruptura con el que fue su novio durante más de diez meses, Yulen Pereira y firmar el divorcio con Omar Sánchez, la sobrina de la tonadillera parece estar de nuevo ilusionada y feliz.

Después de muchos meses de especulaciones y rumores, Belén Esteban confirmaba que su amiga había decidido darle una nueva oportunidad al amor con David Rodríguez, fisioterapeuta de su tía Isabel Pantoja y con quien tuvo la oportunidad de estrechar lazos mientras ambos acompañaban a la artista por su gira americana la pasada primavera.

Ella misma lo confirmó también el pasado fin de semana tras publicar una romántica felicitación de cumpleaños con la que dejaba claro que corazón vuelve a estar ocupado. Pero este no ha sido el único amor que Anabel Pantoja ha confirmado en los últimos días. En su paso por 'El Guacal', el programa 'de Alexsinos ha hablado de su 'primer amor' mientras hacía balance de su situación personal.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado y ha confesado que Guillermo de Inglaterra fue su gran amor de la infancia: "En aquella época no había ordenadores ni teníamos Internet, ni móvil ni nada. Estaba en Cantora y tuve un enamoramiento con el Príncipe Guillermo de Inglaterra",

"Yo me obsesioné tanto que me quedaba en el cuarto llorando por él", ha comentado entre risas. Una situación que Isabel Pantoja trató de solventar prometiéndola que irían a Buckingham a conocerlo. "Me dijo: ‘Cariño mío, no te preocupes que nosotros vamos a ir a Buckingham y yo te voy a llevar a conocerlo’", señalaba ante los micrófonos del programa.