Hace menos de un mes que Cristina Pedroche dio a luz a su hija Laia. La presentadora y el chef Dabiz Muñoz se convirtieron en padres de su primera niña. Durante estas semanas, la colaboradora ha ido compartiendo con sus seguidores la evolución de su postparto, pero en las últimas horas se ha convertido en el blanco de las críticas a raíz de su última publicación.

La de Vallecas aprovechó las altas temperaturas para mostrar su cuerpo en bikini apenas tres semanas después de dar a la luz. "Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribió Pedroche en Instagram.

A las pocas horas, Twitter se lleno de críticas hacia la presentadora a la que acusaron de mostrar algo "irreal" ya que vive en una vida cargada de privilegios. Algunas madres estallaron contra ella por la imágen "falsa" que estaba compartiendo"

"Quienes hemos parido sabemos que esa foto no es verdad", "lo que hay es mucho dinero y mucho tiempo" o "un mensaje que llevará a muchas mujeres a deprimirse" fueron algunos de los centenares de comentarios que se pudieron ver en redes sociales.

Quienes hemos parido sabemos que esa foto no es verdad

La diferencia entre mis postpartos y los de esta sra. o los de Pilar Rubio por poner otro ejemplo, son el poder adquisitivo

Igual que yo no tengo una megacasa, 10 coches ni me paso el día viajando.

No es actitud es dinero https://t.co/j3P8cvaOHo — EliGG (@ElianaGarcaGal1) 6 de agosto de 2023

Cristina, lo que hay ahí es mucho dinero y mucho tiempo. Faltan horas para deporte, comida sana y meditación cuando curras 8 horas al día más otras 2 para ir y volver del trabajo, y al llegar a casa hay que limpiar, cocinar, poner lavadora y atender al crío. https://t.co/NKZqojhW2C — PabloMM (@pablom_m) 5 de agosto de 2023

¡Y DINERO que te permite todo eso!

En casi 2 meses de posparto que llevo, lo más parecido a la meditación que he hecho ha sido un minutito que me encerré a llorar en el baño, comida sana una ensalada que hizo mi suegra, y deporte el que hago subiendo las bolsas de la compra. https://t.co/EzvZzyAr4f — Fabiola Barranco (@FabiolaBarranc1) 6 de agosto de 2023

Un mensaje que llevará muchas mujeres a deprimirse. No todas las mujeres tienen dinero para cuidarse y hacer lo que te tú has podido hacer para recuperar la forma. Por otro lado creo que la delgadez no es siempre sinónimo de Salud. https://t.co/GzDvqadfN9 — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) 6 de agosto de 2023

Pero no todo fueron malas palabras. También hay quien quiso salir en defensa de Cristina Pedroche alegando que esa sí era su realidad y que no entendían todo el odio hacia ella.

Cristina Pedroche se harta de las críticas

La presentadora se ha cansado de las críticas que constantemente está recibiendo en redes y ha explotado compartiendo un extenso comunicado. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y recibir todo este odio siempre", ha comenzado diciendo. "Y la culpa es mía por compartir nada, pero no pensaba que se iba a liar todo esto. No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Esta es mi cuenta y hablo de mi. Solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni e otros embarazos. Yo he tenido muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y la alimentación."

"He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio hasta ayer, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo al poder dar vida. Y eso es lo importante. Todo lo demás es superficial."

"También he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, a todas las sombras. De todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicóloga perinatal. He compartido todos los libros y recursos profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso."

"Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental y no solo por mi, sino por mi hija. Necesito estar bien para ella. Gracias a los que me entendéis y me apoyáis. A los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis todo este odio… os abrazo porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos", ha terminado diciendo.