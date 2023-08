La cancelación de 'Sálvame' ha supuesto un duro golpe para algunos de sus colaboradores. Los rostros más populares ya se encuentran inmersos en una nueva aventura, pero la gran mayoría han visto como su principal fuente de ingresos ha desaparecido.

Una de ellas ha sido Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos se ha quedado sin nada después de que Telecinco decidiera cancelar el programa. Algo que la tiene muy preocupada y viviendo el peor momento de su vida. Así lo confesó ella misma en su última entrevista en la revista 'Lecturas'.

La colaboradora ha concedido una entrevista a la mencionada revista y ha desvelado los tres grandes problemas que tiene ahora mismo en su vida. "Tengo una madre enferma, un problema con mi hijo y me he quedado sin trabajo", ha confesado.

Asegura que se encuentra en el peor momento de su vida y que el estado de salud de María Teresa Campos es algo que la tiene muy preocupada. "Estoy desesperada. Tengo una gran preocupación por mi madre, a la que he llorado mucho porque me da mucha pena verla cómo está".

"Me cuesta hablar, me ahogo. Hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme", ha confesado. "Tengo mucha ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión". La colaboradora ha ido un paso más allí haciendo una preocupante confesión. "No quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida".