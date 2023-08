Se recrudece el enfrentamiento entre Ginés Corregüela y su familia. El jienense, inseparable de Yaiza Martín, continúa defendiendo su amor por su novia y haciendo oídos sordos a los que creen que la canaria le está utilizando para conseguir fama tras el paso de ambos por "Supervivientes".

Tanto es así que incluso le da igual que su hija Miriam no quiera saber nada de él y no ha dudado en acusarla de estar "manipulada" y de no querer hablar con él si no es en un plató y con un cheque de por medio. Unas declaraciones a las que la exmujer de Ginés, Isabel Hurtado, no ha dudado en responder con contundencia, arremetiendo contra el 'rey de los bocadillos' y contra su pareja: "Está súper equivocado. Debería centrarse en los sentimientos que tiene su hija y en cómo se ha portado con ella toda la vida. Conociéndola como la conoce sabe que es una chiquita que no se puede manipular". "El que está manipulado como una marioneta es él, debería preocuparse por la gente con la que está, que está cargándose su vida, su programa y su reputación", ha estallado.

Lejos de poner fin a la polémica, el exconcursante de supervivientes ha acudido a Viernes Deluxe para someterse al temible polígrafo en presencia de su novia Yaiza. Y la cosa no ha salido del todo bien... ¿Por qué no perdona a parte de su familia? ¿Por qué la situación está peor que nunca con su hija Miriam? ¿Es conocedor del pasado de Yaiza? Ginés Corregüela se somete a los cables de la máquina de Conchita para dejar al descubierto la verdad de su relación con la canaria pero también las mentiras que ha intentado ocultar.

El rostro de Yaiza Martín cambiaba por completo cuando Conchita desvelaba que Ginés había intentado engañar al polígrafo. Aunque el jienense aseguraba que no le había sido infiel a Yaiza, la máquina determinaba que mentía. Ginés Corregüela intentaba dar explicaciones sin mucho éxito ante una atónita Yaiza que descubría en directo que su novio no ha sido sincero con ella.

Nueva casa

Pese a que muchos no confiaban nada en su relación, Ginés Corregüela y Yaiza Martín siguen juntos y, por lo que publican en sus redes sociales, están muy unidos, felices y enamorados hasta el punto de que han decidido dar un paso más y construirse una casa de madera en la huerta que el exconcursante de 'Supervivientes' tiene en Úbeda y en la que graba habitualmente sus famosos vídeos preparando bocadillos XXL para TikTok.

Así lo contaron ellos mismos en sus respectivas cuentas de Instagram, donde anunciaron que habían ido a visitar los almacenes de la empresa que vende estas casas ya prefabricadas y mostraron cómo era tanto el exterior como el interior de la vivienda que han escogido para cuando visiten la tierra de los padres del tiktoker, Antonio y Catalina, a los que está muy unido y con los que su novia ahora se lleva fenomenal, a juzgar por la última publicación del andaluz, en la que posan los cuatro muy sonrientes durante un paseo en familia.

Se trata de una casa unifamiliar que cuenta con paredes, suelos y techos de madera, tejado a dos aguas y varias ventanas para aportar mucha luz al interior. Además, la puerta no es completamente de madera, pues cuenta con un cristal en la parte superior para que entre aún más luz a la vivienda, cuyo montaje acaba de empezar en la finca de Ginés Corrregüela, provocando la emoción de sus propietarios, que actualmente siguen viviendo en un piso de alquiler a las afueras de Sevilla.