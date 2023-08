Hace semanas que Tamara Falcó, marquesa de Griñón, e Íñigo Onieva abandonaban España para disfrutar de una luna de miel en Sudáfrica. Desde que cruzaron el continente, han compartido algunas fotografías de su viaje y muy pocos detalles del mismo. Hace unos días, compartieron un par de vídeos recopilatorios de su viaje hasta entonces pero habían evitado hablar ante la cámara... hasta ahora.

Con leggins y camiseta básica de color blanco, luciendo un moño bajo, Tamara Falcó se ponía delante del teléfono móvil de su marido para hacer una reseña de su estancia en Sudáfrica. Con las risas del empresario de fondo, Tamara recomendaba la repostería que han probado en su estancia y hasta desvelaba cómo Íñigo persiguió a la cocinera hasta conseguir la receta de la crema chantilly.

También hacía memoria de las diferentes especies animales que han podido ver con sus propios ojos desde que aterrizaran: elefantes, rinocerontes e hipopótamos. Encantada con las vistas desde su habitación, que cuenta con piscina privada, aseguraba sentirse dentro de una película de aventuras como las protagonizadas por James Bond.

Para terminar el vídeo por todo lo alto, Tamara recriminaba a Íñigo que siempre le grabe cuando viste ropa cómoda, como en esta ocasión, que lucía leggins negros. Lo que no esperábamos es que este comentario fuera algo recurrente, ya que la marquesa de Griñón desvelaba que el día que su marido le pidió matrimonio, también vestía esta prenda. "No sé por qué me pillas en mallas siempre. Llevo vestida de safari todos los días. Cuando me pides que me case contigo, en mallas" comentaba ante las risas del empresario.