El mundo de la música y el corazón se quedaba de piedra al conocer la inesperada ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro. Desde hacía un par de semanas que la pareja no compartía contenido en redes sociales ni se comentaban las publicaciones, algo que despertó las sospechas de los seguidores de ambos. Pero hace unos días todo saltaba por los aires cuando la revista 'People' publica su posible separación.

Tras un día de rumores y especulaciones, el cantante puertorriqueño fue el encargado de emitir un comunicado en el que anunciaba su ruptura con la catalana.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzaba diciendo. "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso."

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", remataba el artistas.

La sospecha de la infelidad le ha perseguido durante todos estos días, pero ahora surge una nueva versión que cambiaría todo lo ocurrido. Así lo desvelaba el programa 'Socialité' de Telecinco, que tras conseguir hablar con un amigo del cantante, puso sobre la mesa nuevos motivos por los que la pareja habría decidido separarse.

"Rauw Alejandro no tiene amantes, es muy formal. Es lo más serio que te puedes echar a la cara, es hasta tímido. De hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella… Él nunca", afirmaba dicha fuente. "El equipo que está llevando a Rosalía no veía bien la relación con Rauw Alejandro. Sentían que la estaba bajando de nivel, que no estaba a su altura."

"Ellos la quieren llevar a Hollywood, quieren darle un giro a su carrera. La ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian, y Rauw sienten que no está a ese nivel. Era un estorbo para su proyecto profesional porque Rosalía le tenía muy presente en su carrera, le consultaba todo", aseguraba.

"Rosalía ha acabado cansándose de todo y ha sido ella la que ha tomado la decisión de romper la relación. Rauw está destrozado, es muy buen niño. Ha estado estos días arropándose en su familia y no saliendo de fiesta para ligar como se ha dicho", terminaba diciendo.