Mario Vaquerizo no tiene filtro y eso no es ninguna novedad. El artista se ha visto envuelto en más de una ocasión en diferentes polémicas por lo que el denomina "incontinencia verbal". En varios momentos, tanto él como Alaska, han hablado sin tapujos de su ideología política y se han mostrado a favor de políticos del Partido Popular.

Hace unos días el artista se situó en el foco de la polémica tras compartir un vídeo en sus redes sociales. En el clip salía acompañado de otro integrante de su grupo las 'Nancys Rubias' y este llevaba una camiseta en la que se leía el claro lema franquista 'una grande y libre' sobre una imagen del Valle de los Caídos.

Mario Vaquerizo subiendo a Instagram una publicación con un miembro de su grupo con una camiseta del Valle de los Caídos con el lema franquista "Una Grande y Libre". Por si alguien a estas alturas no sabía que este tipo era repulsivo. pic.twitter.com/XeCqf5Pqhx — Mario (@PiedrafitaMario) 26 de julio de 2023

"Por favor, un poco de coherencia, que no se puede llevar una camiseta franquista y decir que se está a favor de los derechos LGTBIQ+ me produce un bochorno espantoso. No hay broma ni apropiación que valga", "este tipo es repulsivo" y peticiones para cancelar su concierto fueron algunas de las críticas a las que tuvo frentarse el marido de Alaska.

Esta gente vive en una realidad paralela que me asusta, se creen que ponerse una camiseta con el Valle de los caídos y un lema fascistas es de guays… la decadencia de Mario Vaquerizo y Alaska es tremenda.



pic.twitter.com/MczopzWdJ9 — Miguel Targaryen. (@Miguelahc92) 31 de julio de 2023

En ese momento permaneció en silencio, pero ahora ha decidido responder a sus 'haters' en el último podcast que ha participado. Mario Vaquerizo no se ha cortado y ha cargado duramente contra aquellos que le critican. "¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no? Y que encima pidas la cancelación y que anulen un concierto. Me cago en tu puta madre", espetó.