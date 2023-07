Unos se casan y otros se separan, ley de vida. Y eso es lo que le ha ocurrido a un conocido cantante que acaba de anunciar a través de sus redes sociales que rompe su matrimonio después de seis años y con dos hijos en común. Se trata de Ricky Martín, que ha roto su relación con el artista Jwan Yosef.

Enrique Martín Morales conocido artísticamente como Ricky Martin, es conocido por su versatilidad musical, con su discografía que abarca los géneros pop latino, pop, dance, reguetón y salsa. Apodado el «Rey del pop latino», el «Rey de la música latina» y el «Dios del pop latino», es considerado uno de los artistas más influyentes del mundo. Nacido en San Juan, Martin comenzó a aparecer en comerciales de televisión a los nueve años y comenzó su carrera musical a los doce, como miembro de la boy band puertorriqueña Menudo. Comenzó su carrera como solista en 1991 mientras estaba en Sony Music México, ganando reconocimiento en Latinoamérica con el lanzamiento de sus dos primeros álbumes de estudio, Ricky Martin (1991) y Me amarás (1993), ambos enfocados en baladas.

El tercer álbum de Martin, A medio vivir (1995), lo ayudó a ascender a la prominencia en los países europeos. El sencillo «María», que encabezó las listas de éxitos, incorporó una mezcla de géneros musicales latinos y se convirtió en su primer éxito internacional. Su éxito internacional se consolidó aún más con su cuarto álbum, Vuelve (1998). El álbum, que le valió a Martin su primer premio Grammy, generó las canciones «Vuelve» y «La copa de la vida». Martin interpretó este último en la 41.ª edición de los Premios Grammy, que fue recibido con una gran ovación de pie y es conocido como un cambio de juego para la música latina en todo el mundo. Su primer álbum en inglés, Ricky Martin (1999) se convirtió en su primer número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos. El sencillo principal «Livin' la Vida Loca» encabezó tanto el Billboard Hot 100 como el UK Singles Chart. El éxito de Martin a fines de la década de 1990 generalmente se considera el comienzo de la «explosión latina». Se le atribuye haber impulsado el género de la música pop latina al reconocimiento general, allanando el camino para que una gran cantidad de artistas latinos logren el éxito mundial.

Desde entonces, Martin ha establecido su estatus como un ícono del pop y un símbolo sexual, lanzando varios álbumes exitosos, incluidos los éxitos de ventas latinos de todos los tiempos Almas del silencio (2003) y MTV Unplugged (2006), así como el ganador del Premio Grammy A quien quiera escuchar (2015). También ha acumulado muchos sencillos exitosos y éxitos en las listas de éxitos, incluidos «She Bangs», «Nobody Wants to Be Lonely», «Tal vez», «Tu Recuerdo», «La mordidita», «Vente pa'ca» y «Canción bonita». Como actor, Martin ganó popularidad y estrellato por su papel en la exitosa telenovela General Hospital (1994-1996), mientras que su interpretación de Antonio D'Amico en The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (2018) marcó la oportunidad actoral de su carrera, lo que le valió una nominación al Emmy. También interpretó al Ché en la reposición de Broadway del musical Evita en 2012, que rompió el récord de ventas de taquilla del teatro siete veces.

Martin es uno de los artistas de música latina con mayores ventas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Obtuvo 11 canciones número uno de Billboard Hot Latin Songs y ganó más de 200 premios (artista latino masculino más premiado), incluidos dos premios Grammy, cinco premios Grammy Latinos, cinco MTV Video Music Awards (empatado en la mayor cantidad de victorias por un artista latino), dos American Music Awards, tres Latin American Music Awards, tres Billboard Music Awards, nueve Billboard Latin Music Awards, ocho World Music Awards, catorce Premios Lo Nuestro y un Guinness World Record. Está clasificado entre los mejores artistas latinos de todos los tiempos, los mejores artistas de videos musicales de todos los tiempos y los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos por Billboard. Su filantropía y activismo se centran en los derechos LGBT y la lucha contra la trata de personas; en 2004, fundó The Ricky Martin Foundation, una organización no gubernamental sin fines de lucro que se enfoca en denunciar la trata de personas y educar sobre la existencia del delito.

Personal

Junto a su lado más profesional, también destaca el personal. Y es que el cantante contrajo matrimonio con el artista Jwan Yoseh hace seis años. Una bonita historia de amor que ahora termina.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante confirma que tras "una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos".

El comunicado sigue señalando que "nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos".

Por último, el cantante y el artista quieren "agradecer todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas".