La vida de Carmen Thyssen –o Tita Cervera– no ha sido un camino de rosas y sonrisas; más bien podría definirse como una travesía compleja, repleta de vivencias y emociones, de subidas y bajadas. Una vida de novela que ahora se convierte en una novela con La baronesa, escrito por la popular periodista Nieves Herrero y que, al final, no cuenta con la aprobación de su protagonista.

Cuatro años ha empleado la periodista madrileña en recopilar y dar forma a todo tipo de información sobre Carmen Cervera junto a la propia protagonista. “Quería acercarme a su cabeza, a lo que ha hecho esta mujer poderosa, con carácter y personalidad. Una mujer que ha entrado en el despacho de Gorbachov, que le negó por teléfono a Putin llevar su colección a San Petersburgo y que llegó a parar un plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid por el que se iban a talar cientos de árboles en el Paseo del Prado. No es una mujer cualquiera”, argumenta Herrero.

La baronesa no es una biografía al uso. Su autora admite que hay pasajes ficcionados, pero asegura que nunca ocultó la intención de incluirlos durante el proceso de preparación del libro (algo que, al parecer, no ha gustado a su protagonista, que no se reconocía en ciertos momentos). De hecho, apunta la periodista, el estilo narrativo le ha permitido situarse mejor en eventos históricos de su vida y poder profundizar en ellos a través de diálogos o situaciones.

Carmen Cervera se desmarcó del libro a principios de este mismo año. El porqué es difuso: “Creo que surgió otro proyecto para contar su vida a través de un medio audiovisual que le interesa más... Creo que no hay otro motivo, porque desde el primer momento ella sabía qué estaba escribiendo. Pero no le guardo rencor. Si no me hubiera acercado tanto a ella no la habría conocido tanto como he llegado a hacerlo”. ¿Y qué hay del futuro de su relación? Pues Herrero admite que ya no la hay y que tampoco la espera: “Quizá en un futuro coincidamos en algún sitio y se retome la relación. Ella ya lo ha hecho en otros casos. Pero ahora he pasado página y estoy contenta con la novela que he hecho”, asegura la escritora.

En cualquier caso, el objetivo primordial del libro es adentrarse más que en la vida, la historia de un personaje tan popular como Carmen Cervera su intrahistoria, su esencia, su realidad íntima. Y ahí, comenta orgullosa Nieves Herrero, no hay diferencias sustanciales entre la baronesa del libro y la de la vida real, la que todos creemos conocer. Creemos, porque siempre hay espacio para los secretos. Y en eso la comunicadora madrileña ha querido ser tremendamente respetuosa en todo momento: “Todos tenemos secretos. Los de Carmen son algo que debe contar ella y que no puedo plasmar en la novela”, explica la escritora.

Quiere destacar Nieves Herrero la relevancia histórica de una figura como la de Carmen Cervera. “Es una de las personas clave para entender el arte de la mitad del siglo XX al comienzo del XXI. Fue la persona que más se movilizó para que toda la colección de su marido viniese a España. En esos términos, creo que abrió una puerta para favorecer la figura de la mujer como mecenas, como persona que apostase por la cultura”, expone la periodista, que afirma que eso se ve “desde el minuto uno del libro”.

En las páginas de La baronesa (dividido en siete partes, “las siete vidas de Carmen Cervera”, como sentencia Herrero), también hay importantes personajes más que secundarios que han influido notablemente en la vida y razones de la aristócrata: desde Lex Barker, el Tarzán de los años 50, pasando por, cómo no, Hans Heinrich Von Thyssen-Bornemisza, sus hijas Sabina y Carmen y, evidentemente, su primogénito, Borja Thyssen, con el que ha mantenido una delicada relación (parece que ya más sólida y resuelta) a propósito de la herencia del fallecido barón alemán.

En plena promoción de La baronesa y satisfecha por la acogida (“Le está gustando mucho a la gente”, se congratula), Nieves Herrero ya piensa en un próximo libro. Dice que le gusta escribir sobre personajes invisibilizados, cuyas vidas han quedado sepultadas continuamente bajo la arena. ¿Más pistas? Será otro personaje real, femenino, porque, asegura, son los que más le gustan. En realidad, tiene dos o tres nombres en mente, pero avanza: “Creo que me voy a decantar por uno cercano a nuestra profesión”. Habrá que estar atentos a las estanterías de las librerías.