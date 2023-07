Unos meses atrás Amaia Montero preocupaba a sus seguidores y compañeros de profesión a raíz de una publicación de Instagram. La artista compartía una extraña fotografía en la que aparecía despeinada, con el rostro visiblemente cansado y con una frase que encendió las alarmas. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida", escribía en el post.

Según se supo después, un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocados por los preparativos de su nuevo disco, tuvo que recurrir a ayuda profesional para sobrellevar el intenso malestar que arrastraba desde hacía un tiempo. Parecía que las cosas habían mejorado, pero esta semana se conoció la noticia de que se encuentra ingresada en el hospital madrileño Beata María Ana, dónde ha pasado 10 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del centro de salud operada de la mano. Por el momento se desconocen las causas que habrían provocado la lesión que ha obligado a la artista a pasar por el quirófano. Ahora ya se encuentra en planta tras abandonar la UCI tras haber pasado un postoperatorio complicado, ya que no habría seguido al pie de la letra las directrices médicas que pautaron los facultativos después de la intervención. Este fue el motivo por el que Amaia Montero ingresó en un centro tras su comentada foto en Instagram Ayer 'Espejo Público' trató de ponerse en contacto con el entorno de la arista. Tras muchos intentos lograron hablar brevemente con la hermana de Amaia, Idoia Montero. "Con voz apagada y preocupante, nos dice que se va a mantener sin dar declaraciones, como hasta ahora. Aunque agradece la preocupación que estamos teniendo, recalca que mantengamos el respeto", le comentaba un redactor a Susanna Griso. "Nos ha tenido que colgar porque ha dicho, literalmente: 'Me pilláis esperando una llamada de urgencia, me pilláis entrando'." "Si fuera un problema en el tobillo o en la mano, lo contarían", apostilló la presentadora. "Hay cierto secretismo". "En otras ocasiones, la hermana de Amaia nos ha tranquilizado, pero en esta ocasión no nos tranquiliza. Al llamarla desde la tele, como es un número largo, pensaba que era otra persona", sentenció el reportero.