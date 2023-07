Hace tan sólo seis días Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convertían en padres por primera vez. Laia llegaba al mundo para cambiar la vida del chef y la presentadora, en esta nueva aventura en sus vidas.

Todavía acostumbrándose a esta nueva vida y recuperándose del parto, Cristina Pedroche ha compartido unas aplaudidas imágenes en sus redes sociales en las que reflexiona y muestra la realidad de la maternidad.

"Están siendo días de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucho amor. El posparto está siendo ‘interesante’, muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas…pero sobre todo amor, mucho amor", reconoce la presentadora.

"Y amor no solo por mi hija también por mi cuerpo por ver cómo se ha ido adaptando, como el estar tan fuerte me ha ayudado (y lo sigue haciendo) en todo el proceso. Las dos primeras fotos son de ahora mismo casi una semana después de dar a luz, la tercera es la última foto que me hice con tripa el jueves al mediodía cuando empezaron con intensidad las olas uterinas (contracciones), la cuarta y la quinta las hice 4 horas después del parto y la sexta y la séptima al día siguiente", explica.

"Echaré mucho de menos sentirla dentro de la tripa pero es verdad que poder mirarla a los ojos es mágico."

Cristina Pedroche está viviendo su mejor momento. La de Vallecas, que ha decidido alejarse un poco de las redes sociales para centrarse en el cuidado de su pequeña, ha compartido con sus seguidores las sensaciones que está viviendo desde que Laia llegó a sus vidas.

"Estoy en una nube de amor. Sabía que la amaba pero al verle la carita me siento muy sobrepasada por todas las cosas tan preciosas que me nacen hacia ella.Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla. Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible", confiesa.

"Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida."