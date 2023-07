El arte plástico de Xosé Freixanes y la poesía de Alberto Avendaño se dan un abrazo en “Bueno carallo bueno”, un libro que la editorial Elvira presentó ayer de la mejor manera posible para una obra de arte: una exposición. La muestra abrió en el local de la asociación Évame Oroza en el Casco Vello Alto vigués.

Un poco antes de la inauguración Alberto Avendaño –periodista que dirigió “El tiempo latino”, del Washington Post y que ganó tres Emmy– explicaba que desde su regreso de Estados Unidos está retomando las relaciones artísticas que tenía en la época de Rompente –movimiento poético de los años 80– y que “Bueno carallo bueno” es un ejemplo de esta fructífera recolecta.

“Fixemos este libro que é un diálogo en paralelo, con toques de irreverencia. O título é unha máxima filosófica do Atlántico e no interior retomo as técnicas dos haikus e tankas –poemas de cinco versos cunha determinada métrica– traducidos ao xaponés pola miña filla por unha cuestión poética. O libro ten unha estrutura doble en galego e en castelán”, señala Avendaño.

En cuanto a la temática, precisa que presenta textos sobre el camino, el peregrinaje y el cansancio de las cosas que se está viviendo en este inicio del siglo XXI tanto política como espiritualmente.

“Isto encaixaba co que estaba preparando Freixanes a principio de ano para a galería Trinta en Santiago”, señaló el escritor y poeta que destaca la belleza del libro que define como ejercicio textual y visual.

“O libro funciona como un híbrido entre catálogo pictórico e obra de poemas. Despois temos a exposición na que os cadros falan por si mesmos”, sinala Avendaño.

Por su parte, Freixanes señala que las 30 obras de pequeño formato que se muestran en la exposición se muestran también en el volumen bibliográfico.

Estas piezas están agrupadas en tres series: Miradas, Laberinto del Mundo y Mugras (relativas a las manos). “Todas elas compoñen un conxunto de tres viaxes que fai Avendaño coa súa poesía polo libro”, añade para explicar por qué seleccionaron “Bueno carallo bueno como título”.

“Son –responde– os tempos que corren. O día 23 imos ter unha resposta ‘Bueno carallo bueno’. É unha resposta galega que fala de que todo serve, todo vale”.

En cuanto a la forma de trabajo y la jerarquía entre imagen y versos, Freixanes deja claro que “a relación entre o poema e a obra non existe. Hai viaxes paralelas. As pezas empezaron a traballarse na pandemia, no 2020. A serie Miradas é alusiva ao ano famoso do confinamento. No caso dos Mugras, reflexiono sobre a enerxía das mans. Esa serie fíxena en Marrocos; mentres que Laberinto do Mundo foi elaborada entre 2022 e 2023”.