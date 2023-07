Kiko Rivera ha vuelto a vivir un nuevo problema de salud. Hace unos días el hijo de Isabel Pantoja regresaba al hospital y ayer anunciaba a sus seguidores que tendría que ser intervenido de un problema del corazón.

El artista se sometió a un cateterismo y un par de horas después ha decicido reaparecer en sus redes sociales. Lo hizo compartiendo una fotografía de él en el hospital, con aspecto algo cansado pero aparentemente feliz y aprovechó para publicar una profunda reflexión.

"Buenos días. Después del día de ayer estoy más despierto y más fresco que una lechuga Pero, ¿saben una cosa? Por segunda vez he vuelto a nacer. ¡Y ya van dos! ", comienza diciendo el artista. "Gracias a Dios, el cateterismo, aunque era la opción con menos posibilidades, salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenia todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los mío", comienza diciendo.

"Quisiera expresarme sobre algunas cosas que siento con vuestro permiso ...Y sin más vuelven a hablar de mi, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patetico todo no creen?", escribe el dj antes de enviar un contundente mensaje a Telecinco.

"Queridos amigos de tele5 no les voy a a dar ningún tipo de declaración ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea.. hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar así que por mi ya saben dónde pueden marcharse", asegura.

"Los que se creen portavoces de mi familia ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada." "Esta es la única manera que tengo de expresarme xq como dije hace tiempo la televisión de la cadena que todos sabéis no los quiero ni en pintura."

"Por cierto esta foto queda totalmente prohibida usarla en medios de comunicación al igual que todas las que suba a partir de este momento sin previo permiso. Ya sabéis dónde pedirlo no os hagáis los remolones. Al igual que cualquier tipo de declaración. Gracias. Que viva la vida"