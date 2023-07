Kiko Rivera no levanta cabeza. El pasado viernes era él mismo el encargado de anunciar que había tenido que ser ingresado de nuevo en el hospital a raíz de un nuevo problema de salud. En un primer momento no dio muchos detalles sobre lo que había ocurrido, pero ahora se ha sincerado son sus seguidores anunciando una importante noticia.

"Hoy es un día importante para mi vida, hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen, todavía sigo vivo y con ganas de vivir", ha confesado en su último post de Instagram con el que ha querido dar las gracias a todas las personas que le han acompañado durante estos días.

El dj ha tenido unas emotivas palabras para su mujer, Irene Rosales, y su madre, Isabel Pantoja. "Quiero agradecer a Dios por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos y también enmendar mis errores que no son pocos. No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida sin duda. Te amo por encima del mundo. De mis compadres por estar conmigo a todos horas conmigo aquí. Os quiero. Gracias, mamá, por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", ha escrito.

"Me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y vuelvo lo antes posible", ha confesado. "Todo va ir a mejor, me estoy cuidando y así va seguir siendo dejando atrás todos mis malos hábitos ( que no han sido pocos)"