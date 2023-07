Hace cosa de un año, la familia de Concha Velasco tomaba la decisión de ingresas a la actriz en una residencia madrileña tras el empeoramiento de su salud. Sus hijos quisieron buscarle los mejores cuidados y comodidades y optaron por este recurso.

A finales del año pasado, saltaron las alarmas cuando la actriz tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario. Además, su hijo mayor decidió que durante un tiempo no recibiera visitas para garantizar su recuperación al máximo. Finalmente todo quedaba en un susto y Concha volvía a la residencia. Cuando parecía que todo volvía a la normalidad, la preocupación sobre su estado de salud crecía a raíz de dos extraños e inesperados mensajes. Silvia Jato y Susana Uribarri compartieron unas fotografías con la actriz en la que recordaban lo fuerte que era y la animaban a seguir luchando.

Tras esas preocupantes publicaciones, la familia de Concha Velasco quiso tranquilizar a todos los que la quieren asegurando que su salud estaba bien y que había vuelto a recuperar el apetito y la ilusión. Aunque, tal y como ha revelado este fin de semana el programa 'Fiesta', habría algo que la tiene muy triste en los últimos tiempos.

Según ha contado Giorgio Aresu, director de televisión, a Aurelio Manzano, Concha Velasco ha hecho llamamiento desesperado a alguien a quien echa mucho de menos. La intérprete manifestó que su hermano, Manuel Velasco ya no la visita, solo le llamaba por teléfono.

Aresu se puso en contacto con Manuel Velasco para transmitirle la preocupación por parte de su hermana y, al volver a la residencia un tiempo después, la actriz le dijo que su hermano no había aparecido por allí. Tras varias llamadas de teléfono en las que intentó trasmitirle la tristeza que siente la actriz ante su ausencia, el director de televisión se puso en contacto con él por mensaje escrito: "Ya veo que no me quieres coger el teléfono, no creí que fueras tan cobarde. Mira, a mí me da igual los problemas que tengas con tu hermana. Te repito. Te comenté que la última vez que hablamos que he visitado a tu hermana, le pregunté por ti y se le saltaron las lágrimas", fie el duro mensaje que destapó 'Fiesta'.

"Aunque sean muchos años sin vernos, siento en la obligación de decírtelo y, si no vas a verla, también me siento en la obligación de comunicarle al mundo qué clase de hermano eres", terminaba escribiendo Aresu en este mensaje enviado a Manuel Velasco.