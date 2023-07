Marta Riesco lleva ya varios meses apartada de la televisión, pero no ha dejado de acaparar titulares. La periodista se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de las redes. Utiliza su cuenta de Instagram como un portal a través del que se comunica con sus seguidores y se sincera sobre sus mejores y sus peores momentos.

Su despido de Telecinco fue un golpe duro al que, unos cuantos meses después, tuvo que sumar su ruptura con Antonio David Flores. Ahora parece que está recuperando de nuevo la ilusión y que ha decidido centrarse en cuidarse y recuperar su trabajo, pero no descarta, en algún momento, hablar sobre lo mal que lo ha pasado durante todo este tiempo.

"He hablado siempre gratis sin recibir nada, y al final la gente se ha portado conmigo sÚper mal. He decidido que, la próxima vez que hable de este tema, que interesa mucho, hablaré a golpe de exclusiva, como han hecho todos ellos y yo no me he llevado un duro: Rocío Flores, Olga, Antonio David, todos", recuerda.

Marta Riesco ha confesado que se encuentra inmersa en la creación de su biografía. ''Tengo buena memoria, sobre todo para las cosas que me han marcado", asegura. "Está todo en orden y bueno, las editoriales también tienen que apostar por eso y hay muchas cosas complicadas que contar. Se va a liar'', aseguraba. "Los periodistas sabemos escribir, por lo menos...", termina diciendo, a modo de pulla.

Las palabras de la reportera en las que aseguraba que quizá ahora sí estaría dispuesta a hablar en una exclusiva han provocado que Diego Arrabal haya destapado el supuesto plan de Marta Riesco. Según el paparazzi, la reportera quiere venganza y estaría dispuesta a desvelar información intima de la familia Flores por un módico precio de 30.000 euros.

Según ha desvelado Diego Arrabal, Riesco habría contactado con varias revistas para ofrecer una entrevistas donde haría públicos algunos datos controvertidos de la familia Flores, pero solo le ofrecen 6.000.

A las pocas horas de que Arrabal destapara esta información a través de su canala de Youtube, la periodista ha salido a desmentirlo en su cuenta de Instagram. Marta Riesco asegura que es una información falsa y que, aunque estaría en todo su derecho de hacerlo y aunque varias revista se han puesto en contacto con ella, es algo que descarta. Al menos de momento no tiene pensado hablar sobre Antonio David Flores y su familia.