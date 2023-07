El pasado mes de octubre Kiko Rivera sufrió un ictus isquémico. Un susto en su salud por el que tuvo que ser ingresado de urgencia en el en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Cuatro días después recibía y regresaba a su casa para ir recuperándose poco a poco y volver a la su vida cotidiana. Desde la tranquilidad de su hogar, el dj se baría con sus seguidores. "Nueva vida, ahora toca cuidarse. Toca pensar en mí", decía por aquel entonces.

El regreso a su vida cotidiano fue complicado. Tras recibir el alta hospitalaria, el dj estuvo necesitando ayuda para realizar las actividades de la vida diaria como andar, comer o asearse. "He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma. Para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas) he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre" señalaba en sus redes sociales.

Este percance de salud supuso un antes y un después en la vida del hijo de Isabel Pantoja. Kiko cogió las riendas y deció cambiar sus hábitos y cuidarse más. Se alejó de la televisión y se centró de lleno en sus redes sociales, su música y sus niñas.

El médico le recomendó una serie de hábitos tras sufrir el ictus el año pasado y comenzó a dedicarse más atención y cuidados. Algo que se ha hecho visible en sus últimas apariciones. El dj se ha dejado ver mucho más delgado e incluso decidió sustituir su famosa perilla por un fino bigote.

Este viernes la ilusión de Kiko Rivera por el estreno de su nuevo single 'El mambo' se ha visto truncada por un nuevo problema de salud. A las pocas horas del estreno de su nuevo trabajo, el artista compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en el que aparecía aparentemente cansado y en una camilla de hospital.

"La vida me ha vuelto a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo es que disfrutéis del mambo y de la vida", escribía en la fotografía.

Por el momento se desconoce que le ha ocurrido al dj, pero como es habitual, seguro que en cuanto se recupere lo comparte con sus seguidores a través de sus redes sociales.