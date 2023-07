Dulceida y su agencia de represetación de influencers IN Management ha organizado una nueva edición de la Casa IN, unas vacaciones para sus creadores de contenido llenas de lujos y actividades instagrameables en un espacio lleno de villas que cuenta con un cine al aire libre, un salón de belleza y, hasta su propio McAuto.

Arcos de la Frontera ha sido el destino elegido este año por la influencer para pasar unos días de relax en un lujoso complejo vacacional con varias villas y piscinas, un espacio ideal para llevar a cabo la tercera edición del Casa IN.

Durante estos días los influencers están viviendo unas vacaciones a todo tren con un sinfín de actividades, jornadas en barco, tardes en la piscina y noches de cenas, cine al aire libre y actuaciones exclusiva de algunos de los artistas favoritos de Dulceidda.

La creadora de contenido ha querido invitar a su planazo de verano a un cantante vigués que la ha conquistado. "Bueno, aluciante" escribió en un storie con el que compartió un trozo de su actuación exclusiva.

"Súper afortunada me siento, gracias" o "tu fan número uno" fueron algunos de los mensajes que dejó en su cuenta de Instagram junto a vídeos de Guzmen cantando para ella y el resto de influencers en una velada de lo más íntima.

"Le conocí por redes con esta canción y ya sabéis que pff...", confesó a sus seguidores mientras mostraba al vigués Guzmen cantando un fragmento de la canción 'Before you go' de Lewis Capaldi.

Guzmen es un joven vigués que ha conquistado al panorama musical con sus canciones y sus versiones de algunos de los temas más populares del momento. En su cuenta de Instagram acumula más de 325.000 seguidores y su última canción que lleva por título 'Señales' tiene más de 20.000 reproducciones en Youtube.

Su voz y su música han conquistado a Dulceida y a todos sus compañeros de la Casa In, que han caído rendidos ante Guzmen.