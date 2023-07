Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han convertido en los grandes protagonistas del fin de semana. La pareja se ha dado el 'sí quiero' tras un año complicado en el que han tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos.

La ceremonia, un exclusivo evento celebrado en el palacio 'El Rincón', no ha estado exenta de anécdotas y polémicas. Al momento en el que el cura casi se quema la ropa, o uno de los amigos de Onieva puso en un aprieto a Tamara Falcó, se suman ahora las críticas en redes sociales a raíz de una fotografía en la que se ve la vestimenta que llevaban las camareras encargadas de servir el cáterin.

En cualquier gran evento los camareros deben ir uniformados, pero el vestuario que se ha escogido en esta ocasión ha generado un gran revuelo. El periodista Miguel Frigenti ha cargado duramente contra la marquesa de Griñón y su ya marido, Íñigo Onieva. "Me parece lamentable que se tenga que remarcar la diferencia de clases señalando así a los camareros”, asegura.

"Llevan un modelo que evoca a la ropa que llevaban las criadas de las familias adineradas hace más de cien años”, añade el colaborador de 'Sálvame' haciendo referencia al vestuario con el que las trabajadoras atendieron a los invitados en pleno mes de julio con trajes de servicio de color negro, manga larga, medias tupidas y delantales bancos.

Pero Miguel Frigenti no ha sido el único en cargar duramente contra Tamara Falcó. Muchos usuarios de Twitter han coincidido con el periodista apuntando que se trataba de "extravagancias de privilegiados" o que iban "de sirvientas de época".

🔥 Este era el uniforme obligatorio para las camareras de la boda de @Tamara_Falco_ 2 apuntes rápidos: esta señora es más del antiguo régimen que de la España del siglo XXI y no ha trabajado en su vida en la hostelería (seguramente en casi nada) Extravagancias de privilegiados😤 pic.twitter.com/DsHN87SQkT — Guille San Juan ✌☀️ (@GuilleSanJuanbe) 10 de julio de 2023

Así iban vestidas las camareras en la boda de Tamara Falcó. De sirvientas de época, con manga larga y medias tupidas negras en pleno julio.

Pero es que Tamara Falcó es tan cuqui y graciosa... 🥰 pic.twitter.com/8YtYBzu9yF — Sara (@Patrabis) 9 de julio de 2023

Aunque lo cierto es que no todo han sido críticas. Hay quien ha querido salir en defensa de los novios alegando que no se trata de ningún acto clasista. "Dejaros de bobadas que los camareros de eventos y catering hoteles llevamos años teniendo que llevar esos trajes y otros que, como todo, escogen los novios. Y no, no todos son Falco Onieva, hay mucho García y Pérez que escogen estos trajes "clásicos" o trajes regionales que dan un calor enorme”, escribía una usuaria.

“Una boda es un escenario y, la ropa de los camareros. también entra como parte importante de cualquier show. ¿Una boda medieval y los camareros en vaquero? Pues hombre va a ser que todo tiene que ir acorde. Y no pasa nada. Mejor quejaros de los sueldos que cobramos, de la mala educación de la gente para con los camareros y dejad la ropa de una vez. Que nadie se queja de ver camareros y camareras en Ushuaia en bañador”, concluye.