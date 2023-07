La industria musical despierta hoy sin palabras. En las últimas horas una "nueva" revolución de la música urbana ha publicado un pegadizo tema de reggaetón que ya acumula miles de reproducciones por lo bailable de su letra. No, no es Feid, ni Ozuna ni siquiera Karol G, se trata del mismísimo Miguel Bosé, autor de clásicos como 'Amante Bandido' o 'Morenamía', que ha reaparecido inesperadamente ante los micrófonos con un tema musical que , a priori, no pega nada con su estilo musical.

Con 67 años de edad y desaparecido del panorama musical y televisivo tras ser protagonista de algunas de las polémicas más sonadas en tiempos de pandemia (se declaró abiertamente antivacunas), Miguel Bosé ha decidido reaparecer ante el mundo con un atrevido videoclip que protagoniza junto al archiconocido reggeatonero Rauw Alejandro, pareja de la cantante española Rosalía. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @rauwalejandro 'Si te pegas' es una de las canciones que forman parte del nuevo álbum que el cantante puertorriqueño prepara para este año. En ella, un irreconocible Miguel Bosé se deja llevar por los ritmos latinos y entona estrofas como "Wepa, wepa y se te vio completa / Estamos en alta, alcohol y pepa", haciendo referencia al consumo de drogas alucinógenas, más conocidas como "pepas" en la jerga latina. Miguel Bosé se sincera como nunca en 'El hormiguero': "Me metía todo lo que pillaba" Dentro de un coche y acompañado por varias mujeres, Bosé actúa y viste como un auténtico reggeatonero: completamente de negro y con unas gafas de sol oscuras. "Haciendo esta canción rompiste", le comenta en redes sociales Rauw Alejandro a su compañero de correrías. Es casi el único que lo felicita, porque los comenatarios de sus fans en redes son de decepción ante este giro musical del artista: "Horrenda canción, no necesitaba hacer eso. Uno de los grandes cayendo en ese aberrante mundo" o "Tu música siempre ha sido exquisita... esto no", son algunas de las opiniones que pueden leerse en Instagram.