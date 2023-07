Jessica Bueno ha recuperado la sonrisa tras su ruptura con Jota Peleteiro. La modelo y el exfutbolista sorprendían anunciando su separación. Los mensajes que ambos compartían en redes sociales daban a entender que su matrimonio no terminó de muy buenas formas. Poco después el empresario rehizo su vida y hace apenas unas semanas comunica su nueva ruptura.

La modelo siempre ha apostado por mantenerse al margen de toda las polémicas que han surgido en los últimos meses y ha decidido empezar el verano disfrutando de la compañía de sus hijos y desconectado en Galicia. Jessica Bueno se ha dejado ver por las playas de Bueu en las que ha inmortalizado un par de fotografías que están siendo muy aplaudidas en su cuenta de Instagram.

"El verano está a la vuelta de tu sonrisa. Justo ahí. Cristian Llorens",escribió junto a las fotografías donde, de lo más sonriente, presume de figura en bikini. Una publicación donde muchos de sus seguidores le han agradecido el mostrarse "sin filtros" y "al natural".

La imagen se ha llenado de comentarios. "Muchas deberían aprender de ti!! Estás preciosa!!", "Un cuerpo real natural y muy bonito después de 3 embarazos", "Pues yo he visto esta foto y si antes ya me gustabas ahora me encantas! Cuerpo real! Sin engaño!", apuntan algunos de sus seguidores.

La modelo también ha compartido algunos momentos de su jornada en las Islas Ons. Jessica Bueno ha disfrutado de un día de lo más divertido junto a Jota Jr. y Alejandro, los hijos que tiene con Jota Peleteiro, y una amiga. "Disfrutando con mis chicos y mi Lore. Que maravilla de Isla", escribía en un storie.

Su día terminaban con un bonita fotografía disfrutando de un atardecer a orillas del mar. "Como voy a echar de menos amenecer y dormir con estas vistas", reconoció.