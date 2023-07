¿Crisis entre Marta Díaz y Sergio Reguilón? Los rumores de ruptura entre la pareja han surgido en los últimos días después de que la creadora de contenido y el futbolista hayan protagonizado algunos desplantes y hayan pasado las últimas semanas de vacaciones por separado. El tiktoker Abel Planelles ha anunciado en sus redes sociales que Díaz y Reguilón se podrían estar tomando un tiempo. Según el periodista, la pareja ha pasado el último mes haciendo vidas separadas y, aunque los dos eligieron Ibiza como destino de vacaciones, no llegaron a coincidir porque la influencer regresó a Madrid cuando llegó el futbolista. El comunicador también afirma que la joven no acudió a la fiesta de despedida del jugador en el Atlético. De hecho, desde hace más de un mes no van juntos a ningún evento. El viernes, la influencer acudió a la boda de Marcos Llorente sola. Ninguno ha confirmado ni desmentido la noticia.