Queda menos de una semana para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se juren amor eterno por todo lo alto y en compañía de sus seres queridos. Un acontecimiento histórico en la prensa del corazón de nuestro país al que acudirán grandes rostros conocidos... pero, ¿qué piensan algunos famosos de esta relación? ¿ven futuro?

Sobre cómo les va a ir a los dos tortolitos en esta nueva etapa como 'marido y mujer' hemos hablado en exclusiva con el Maestro Joao y lo cierto es que no le augura un futuro largo al matrimonio: "Lo siento, me encantaría que durase que fuesen felices, tuviesen hijos, que tuvieran gallinas, pavos reales, pero creo que se van a quedar ahí simplemente".

Además, el vidente tiene tan claro que no hay futuro entre ambos que piensa que Tamara puede encontrar a cualquier persona mejor: "Seguro le llegaran y que le lleguen mucho mira lo que le llegó a la madre".

Joao, que disfrutaba de las carrozas del Orgullo de Madrid 2023, nos confesó que Tamara e Íñigo entienden el orgullo LGTBI pese a su ideología y creencias "yo creo que Tamara que si, todos los amigos que tiene que desde el Google Map se ve lo que son, no creo que en realidad tiene sus ideas pero es abierta al mundo a Íñigo le aceptaría yo, me lo llevaría por dios, dónde estás, vente para acá... es un chico muy majo, la boda de ellos no creo que tenga mucho futuro pero ellos por separado son adorables".