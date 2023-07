Aitana Ocaña ya ha cumplido 24 años y, en el momento más dulce de su vida, ha decidido celebrarlo de una manera muy especial ¡y por partida doble! Aprovechando unos días libres en su agenda, el fin de semana pasado ponía rumbo a Santander para soplar las velas por anticipado con algunos de sus mejores amigos en una casa rural en la que no faltaron las risas y las bromas –como ha publicado en sus redes sociales– antes de reencontrarse con Sebastián Yatra y viajar juntos a Islandia para vivir el cumpleaños más único de su vida.

Confesando que los últimos 12 meses han sido “un año de cambios” para ella –no solo por su boom profesional, sino también por su ruptura con Miguel Bernardeau y su mediático noviazgo con el cantante de Tacones rojos– Aitana ha compartido una significativa reflexión en Instagram desde el país nórdico. Reconociendo que “la vida no es tan fácil como nos imaginamos de pequeños” y que aun le queda mucho por “aprender, recorrer, sanar, luchar, celebrar o disfrutar”, confiesa que se considera muy afortunada por todo lo que tiene.

Una escapada romántica con la que los artistas han puesto fin a los rumores de crisis que les han perseguido en los últimos días, dejando claro que su relación marcha viento en popa siete meses después de hacerse pública.

Tras celebrar su cumpleaños con su chico en Islandia, Aitana ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y ha confesado que ha sido un “cumpleaños de lo más especial y diferente, la verdad es que sí. Muchas gracias de verdad”.

Sobre su ex

Sin la compañía de Sebastian, la cantante de Vas a quedarte ha preferido no dar detalles de su viaje ni revelar cómo va su noviazgo, dejando claro que por el momento van a seguir viviendo su amor lejos de los focos: “Muchas gracias, es que ya sabéis que yo prefiero no hablar de estas cosas, lo siento”. “Yo no te digo nada, he cumplido 24 años, eso está muy bien”, ha asegurado con una sonrisa cuando le hemos pedido que por simplemente confirmase lo feliz que es al lado del colombiano.

Más habladora y sonriente se ha mostrado al hablar de su ex, Miguel Bernardeau, al que asegura que le desea lo mejor, reconociendo que se alegra mucho por las informaciones que apuntan a que ha rehecho su vida sentimental tras su ruptura. “Por supuesto que sí, claro que sí, yo estoy súper feliz también por él, por supuesto”, ha señalado.