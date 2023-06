Tamara Falcó e Íñigo Onieva cuentan las horas para uno de los días más importantes de su vida. La pareja está a punto de darse el 'sí quiero' rodeada de 400 invitados en el palacio El Rincón. El próximo 8 de julio celebrarán el evento del verano con una boda por todo lo alto.

La expectación es máxima entorno a todo lo que rodea este enlace, sobre todo después de los muchos contratiempos a los que tuvieron que hacer frente la pareja en los últimos. A su reconciliación tras la infidelidad pública de Íñigo tuvieron que sumar después un despido del empresario y la renuncia por parte de las diseñadoras a confeccionar el vestido de la novia a escasos meses de la ceremonia.

Cuando todo parecía que estaba encaminado surgen nuevas informaciones que podrían tirar por la borda la gran celebración. Y es que en los últimos días no han dejado de sonar con mucha fuerza rumores de una supuesta nueva infidelidad de Íñigo a Tamara.

Una presunta amante del madrileño ha asegurado haber mantenido varios encuentros íntimos con él, según ha publicado el medio 'EDATV'. Una agente de la Policía Nacional ha hablado para el mencionado medio y ha asegurado haber mantenido una relación con el empresario entre marzo y abril del 2022.

La chica asegura tener pruebas de que el romance sí ocurrió. De hecho, ha explicado que se conocieron en el Lula, la discoteca donde trabajaba el empresario. Al día siguiente de conocerse, volvieron a quedar, esta vez, en un restaurante de Madrid. Pero lejos de ser una comida romántica, acudieron con varios amigos. Al acabar la noche, Íñigo Onieva habría invitado a la agente a la casa que compartía con Tamara Falcó. "Te tienes que ir que a las diez viene la de la limpieza", asegura la chica que le dijo Onieva.

Al parece Tamara Falcó ya sería conocedora de esta información. Según ha explicado Leticia Requejo en 'El Programa de Ana Rosa', a Íñigo no le sorprende que todo esto haya salido a la luz aunque no se esperaba que fuese a escasos días de su boda. "A Tamara este tipo de testimonios no le gustan, pero ellos están muy tranquilos", aseguró la periodista.

Según Requejo fue el propio Íñigo quien trasladó a su pareja todo antes de volver con ella por lo que la hija de Isabel Preysler estaría enterada de este desliz de su futuro marido.