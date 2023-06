Una silla de diseño ha sido el punto de partida para la reflexión artística de la artista gallega Amaya González Reyes para el proyecto “Masters series” que se inauguró ayer en el Espacio de Arte Sirvent en Vigo.

“Casualidades de la vida, una silla Masters estaba en mi casa procedente de Sirvent. Llevo mucho tiempo mirándola, pensando en ella”, explicaba ayer la artista poco antes de la inauguración.

“Pasó de ser un objeto más a ser imprescindible. Es el único elemento de diseño que tenemos en casa y la mirada va hacia ella; te atrae porque tiene unas formas muy sugerentes. Te atrapa”, añade la creadora.

Ante ese sortilegio, Reyes empezó a dibujarla y a elaborar piezas pensando en ella.

El resultado son tres pinturas y varios collages en metacrilato sobre pared. “Están realizadas con la idea de trabajar a partir de las formas, de los huecos, de la silla. Hay piezas abstractas con las que no sabes de dónde procede la inspiración”, reflexiona la artista quien admite que en algunas piezas ha hecho “un trabajo de deconstrucción, como de niños pequeños, a partir de unas obras muy estudiadas”.

La muestra en el espacio vigués le ha servidoa esta creadora para sopesar los límites en la apropiación mientras cuestionaba las categorías de lo funcional y estético.

“La idea de apropiación está recogida en la propia silla que inspiró la muestra ya que la silla Masters se hace a partir de otras tres sillas apropiándose de las líneas de estas para sí misma. Yo también reflexiono sobre las piezas de otros artistas.En este caso, parto de una pieza de diseño para hacer una pieza artística”, detalla la creadora. El fin es “tomar algo funcional para convertirlo en estético”, defiende.

Acerca del momento decisivo con el que empezó a fantasear con dedicarse al arte, admite que “nunca pensé en ser artista. Fue una casualidad”. Al contrario, confiesa que pensaba “en ser profesora de lengua española porque me apasionaba leer. Me sigue apasionando. Son las circunstancias de la vida que te van llevando. Estudié Bellas Artes y lo disfruté muchísimo. Ahora mismo trabajo como docente pero no me quiero apartar de los procesos creativos”.

Reconoce que ser madre le ha influido en su carrera. En 2015 cuando nació su hija tuvo un parón “fuerte” en su vida artística. “Había materiales (que pesaban mucho) con los que no podía trabajar y volví al dibujo en casa. En 2016 hice una exposición que tenían que ver con esa experiencia. Dibujaba cada noche a oscuras a mi hija y lo mostré en Cantabria en la exposición ‘No hay nada tan importante’. Se veían los dibujos y alrededor la obra embalada, en una contraposición. Hay un antes y un después tras ser madre”.