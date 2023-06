Cuando los cambios se han asimilado es fácil relativizar o, peor aún, olvidar los esfuerzos de quienes ayudaron a generarlos. Del intento de reivindicar una publicación capital para el movimiento LGTBIQ+ en España surge Zero, la revista que sacó del armario a un país, serie documental de dos episodios que Movistar Plus+ estrena hoy.

“Estaba en una conversación con un par de chicos gays, de unos 20 años, que ni siquiera habían nacido cuando salió la revista, y me la pusieron a caldo”, explica Mario Suárez, antiguo primer becario de Zero, redactor jefe de la misma entre 2003 y 2005 y ahora productor de la serie. “Se quejaban, por ejemplo, de la preponderancia de la musculoca. Demostraron tal falta de información que dije: ‘No puede ser que esta gente no sepa lo que pasó hace solo 20 años’”.

En la serie que dirige Damián Einstein (Galácticos, Destino Confidencial) y ha escrito Diego Sabanés, la historia de la revista, fundada en Madrid en 1998, se desdobla en crónica de un proceso de cambio social, político y cultural que tuvo su clímax en 2005, cuando el Congreso que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley del matrimonio homosexual; o, según se mire, en 2012, tres años después de dejar de publicarse Zero, cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del PP contra ese avance hacia la igualdad. “Ahí terminaba una lucha por una consecución de derechos en la que la sociedad había ido claramente por delante”, recuerda Suárez.

De especie de fanzine cocinado por voluntariosos estudiantes de periodismo de la Complutense, Zero pasó a lustrosa revista de distribución nacional: seguramente la única ventana a la posibilidad de un colectivo gay para personas que se sentían solas y se veían obligadas a esconder su identidad por todos los rincones de España. Solía haber entre tres y cuatro páginas de cartas, lo que la convirtió en verdadero foro. “Sirvió para unificar –explica Suárez–. Varios factores coincidieron para generar comunidad: el auge del barrio de Chueca, la aparición de Zero o el final de la segunda legislatura de José María Aznar, con Ana Botella como baluarte en Madrid”.

En el documental hablan los autores de la revista y protagonistas de algunas de sus portadas más emblemáticas, como el bailarín y coreógrafo Nacho Duato y el presentador Jesús Vázquez (con su corona de espinas, en referencia al trato que sufrió tras verse injustamente implicado en el caso Arny), o el polifacético Boris Izaguirre, columnista de la publicación. “Ahora son conscientes de que ese acto dejó huella, fue valiente, fue fundamental para miles de personas… fueron pequeños escalones para llegar a un fin”, apunta Suárez.