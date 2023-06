Es uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión, con una larga trayectoria detrás, que lo convierten en uno de os hombre más influyentes del panorama mediático. Ahora, a sus 56 años, sigue rompiendo barreras al ser el hombre más mayor en protagonizar una portada de revista en paños menores: hablamos del ferrolano Jesús Vázquez.

El posado de este carismático presentador en la edición de abril de la revista Men's Health no ha dejado indiferente a nadie. Y es que Vázquez presume de tipazo en la portada de una de las revistas más leídas de España.

Pero no todo ha sido un camino de rosas en la vida de Jesús Vázquez. Así lo confesaba él mismo en la entrevista que acompaña a la sesión de fotos. El presentador ha asegurado que se ejerce mucha presión sobre el físico cuando trabajas en televisión: "He empezado a aceptar el paso de los años, pero me ha costado mucho. He tenido unos 40 muy difíciles y unos 50 complicados, pero ahora que ya voy viendo los 60 ahí en el horizonte, empiezo a asumirlo mucho mejor, a decir 'pues qué bien, he llegado a los 57 sin envidiarle nada a esas fotos de hace diez años", comenta orgulloso.

El gallego se ha abierto en canal y ha mostrado su lado más personal, llegando a confesar que ha tenido que soportar algún que otro comentario sobre su físico: "Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo ¿eh?, no pulpa... Pero bueno, no voy a ponerme a hacer aquí ahora un 'me too', ni a denunciar nada. Pero sí, sí, tuve un incidente, bueno un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo", confirma.