El presentador Jorge Fernández lleva años en la televisión. Cada mediodía acompaña a los espectadores al frente de 'La ruleta de la suerte', pero poco o nada se sabe sobre su vida privada. Siempre ha sido muy discreto aunque ahora ha decidido romper su silencio y ha desvelado la dura enfermedad que lleva años padeciendo.

El modelo esconde una gran historia de superación desde que, hace ya cuatro años, le diagnosticaron una enfermedad que, al menos de momento, no tiene cura. A raíz de la picadura de una garrapata, el presentador lleva un tiempo conviviendo con la enfermedad de Lyme. Así lo desveló él mismo en una entrevista que concedió a la revista '¡Hola!'.

"A lo mejor me pudo picar hace diez años. Puedes no desarrollar la enfermedad, pero, si el sistema inmunológico está deprimido, aparece" desveló.

"Me empezaron a doler tobillos, rodillas, hombros… Luego, cada vez dormía peor. Después, empezó a molestarme el estómago y adelgacé una barbaridad. Además, al hacerme pruebas, salió que tenía mucho índice de mercurio", contó sobre cómo empezó a sentir que algo no iba bien en su cuerpo. "Los médicos me decían que era fibromialgia, fatiga crónica, colon irritable… Estaba sin energías… Además, perdía peso porque comía y comía, pero no asimilaba nada de nada."

El presentador ha confesado que ahora se encuentra un poco mejor, pero el proceso está siendo muy complicado. "Es un proceso muy largo y siendo superestricto con la alimentación, haciendo ejercicio y durmiendo bien."

De hecho, los médicos le aconsejaron que dejara su trabajo para centrarse de lleno en su recuperación. Una recomendación que el presentador ni contempló. "Mi médico me dijo que lo dejara, pero le contesté que era lo único a lo que no iba a hacer caso. Lo peor es que los suplementos son carísimos y no hay ayudas. Lo mismo para el mercurio. Hay poca gente que sepa quitar el mercurio, aluminio, arsénico o plomo…"

Lo más sorprendente de su entrevista fue cuando desveló la razón que le generó tales cantidades de mercurio en su cuerpo. "Comer mucho atún. Luego, estaba hasta arriba de un aditivo de la gasolina de los aviones. Llevo 30 años volando cada semana y lo acumulé. Hay gente que está mal y no sabe por qué", aseguró.