Alejandro Sanz tiene muy preocupados a sus fans desde que compartió un duro mensaje en el que reconocía estar pasando por un momento muy complicado de salud. "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", comenzaba explicando.

"Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", revelaba despertando las alarmas de sus seguidores. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de mayo de 2023 El cantante confesó que se encontraba sumido en una enfermedad mental que le estaba dificultando mucho continuar su vida con normalidad. Esta confesión llegó apenas unas semanas antes de que San arranque su gira 'Sanz en Vivo' con la que tenía pensado recorrer toda España, pero su sincera confesión hizo pensar que quizá se veía obligado a cancelar su encuentro con los fans. Alejandro Sanz actuará en Castrelos Alejandro Sanz ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y ha compartido un comunicado a través de su perfil de Twitter en el que ha anunciado la decisión que ha tomado con respecto a su gira. "Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo", ha asegurado. "Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo" Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo.

Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción: se vende?. Bueno, pues no vendo.

Nos vemos en los escenarios con el alma… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 26 de junio de 2023 Sanz ha decididoseguir adelante con su gira de conciertos que arrancará este jueves en Madrid y que tendrá también parada en Vigo. El interprete de 'Corazón partío' se subirá al auditorio de Castrelos el próximo jueves 27 de julio.