Ver para creer. Ha sido quedarse oficialmente soltera y a Shakira no dejan de salirle los pretendientes. Primero se la relacionó con los actores estadounidenses Chris Evans y Herny Cavill, luego con el piloto Lewis Hamilton, con el que se la ha visto compartir una romantica cena en Miami e incluso una visita a la competición de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló hace unos días.

Hasta este momento, eran muchos los medios del corazón que señalaban que entre los dos podía haber algo más que una amistad. Pero al parecer, Hamilton y Shakira son solo amigos, porque en las últimas horas el programa del corazón 'Socialité' ha lanzado una información que confirmaría que la cantante colombiana está enamorada de otra persona. Y esa persona no es, ni más ni menos, que su íntimo amigo Alejandro Sanz.

Los rumores han saltado con el anuncio de la publicación de una nueva canción por parte de Shakira, que nos tiene muy acostumbrados a sus estrofas con doble sentido y sus "pullitas". Y es que las canciones de la colombiana siempre tienen algo de vivencia personal, así lo ha demostrado con sus últimos lanzamientos, 'TQG' con Karol G o la famosa sesión con Bizarrap.

El nuevo tema se llama 'Copa Vacía' y lo canta junto al conocido Manuel Turizo. La letra podría hablar de su relación de "amistad" con Sanz, con el que siempre ha tenido muy buena química, tanto dentro como fuera de los escenarios. De hecho, la letra menciona la palabra "tortura", el famoso tema que cantan juntos: "Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué", canta la colombiana.

Además, Alejandro Sanz está de nuevo soltero, después de que se confirmase su reciente ruptura con la artista Rachel Valdés, con la que salía desde hace un par de años.

Shakira no da tregua y la canción continúa con un "ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me estás fascinando, mejor no sigo", que parece ir directo al corazón de Sanz.