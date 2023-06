A Risto Mejide se le acabó el amor. No sabemos si se le rompió de tanto usarlo, como en la canción de Rocío Jurado, pero en apenas tres días ya tenemos todos los ingredientes que bien podrían conformar un nuevo temazo musical. El caso es que, esta semana, al presentador no le ha quedado otro remedio que confirmar su ruptura con Natalia Almarcha, con la que llevaba saliendo desde el mes de diciembre, tal y como ha confesado la joven (por cierto, Risto, que el pasado mes de noviembre las Mamarazzis explicamos que habías conocido a Natalia a través de Instagram y que estabas muy ilusionado con ella y corriste a desmentirnos. No sabemos por qué razón, ya que tú mismo lo contabas alegremente a tus amigos. Natalia nos da la razón. A ver si nos tomamos un café y limamos asperezas).

Pero, vamos con la cronología de los hechos: Los rumores de crisis y de posible ruptura comenzaron a sonar el pasado martes 13 de junio, cuando Risto y Natalia dejaron de seguirse en redes sociales y Mejide borró de su cuenta de Instagram una fotografía en la que Natalia aparecía abrazada a Roma, la hija de Risto y Laura Escanes. El mismo día, Natalia Almarcha, farmacéutica de 27 años, publicaba un misterioso y contundente mensaje en sus redes: “Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente (…) Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco”. Con esta publicación, la sombra de la infidelidad empezó a cernirse sobre nuestros protagonistas. Vamos, que hubo cuernos.

Risto Mejide anunció la ruptura a través de una historia de Instagram que compartió dos días después, el 15 de junio. El presentador quiso dejar claro que no volverá a hablar sobre su exnovia y explicaba que, aunque “de cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones”, “jamás” contará públicamente el porqué del fin de su relación “y no porque me falten razones”. ¡Toma ya! ¡Adiós a 7 meses de relación!

A raíz del comunicado “online” de Risto, la joven también ha hecho público un escrito para “defenderse” : “Primero, quiero decir que tengo la conciencia supertranquila. Es una relación en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona. No he buscado ningún interés económico. Es una persona a la que he defendido siempre a capa y espada, incluso sin argumentos y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco”. Se avecina tormenta. Saca el paraguas, Risto.