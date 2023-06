El divorcio legal entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja ya es una realidad, después de que ambos hayan firmado y dejado registrada la separación en el Registro Civil. Así lo ha anunciado José Antonio Avilés, colaborador de Sálvame, que ha detallado que también existe un convenio regulador. Hasta el momento, solo el exconcursante de “Supervivientes” se ha pronunciado al respecto, y lo ha hecho a través de un directo de Instagram: “Que un matrimonio haya salido mal no significa que no vaya a volver a casarme”, ha asegurado.

No obstante, Sánchez ha aclarado que, por el momento, no se plantea pedirle matrimonio a su pareja actual, Marina Ruíz, a quien conoció durante su participación en “Pesadilla en El Paraíso” y con quien vive en Gran Canaria. Pese a que el windsurfista no ha mencionado directamente a su expareja, sí que ha reconocido haber experimentado un bajón “por cosas del pasado”.

Tras comentar indirectamente este maltrago en su vida, El Negro ha cambiado totalmente el rumbo de la conversación con sus seguidores y ha manifestado que el encantaría pasar las vacaciones y “desconectar” en Lanzarote, así como visitar La Graciosa, donde, casualmente o no, Pantoja aceptó su pedida de mano hace casi dos años.

Por su parte, la colaboradora de televisión se mantiene al margen de esta polémica y por ahora no ha querido pronunciarse por el momento al respecto.