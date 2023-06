Risto Mejide parecía haber vuelto a encontrar el amor tras su ruptura con Laura Escanes. El presentador no ha ocultado su felicidad en los últimos meses al lado de Natalia Almarcha desde que su historia de amor salió a la luz pública el pasado marzo.

Se les había vitos juntos en diferentes viajes y ella le acompañó incluso en alguna firma de libros. Pero este domingo fueron un paso más en su relación cuando Risto compartió una tierna imagen de la joven abrazando a su hija Roma. Una evidencia de que relación estaba más que afianzada. Aunque todo parece haber cambiando en apenas unas horas.

Las alarmas se encendieron este martes cuando Risto y Natalia dejaron de seguirse en redes sociales y el publicista eliminó de su Instagram la fotografía. Poco después, la valenciana rompía su silencio y compartía una demoledora reflexión en sus redes sociales que dejaba entrever que su historia de amor había terminado.

"Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo en el que los valores del respeto y la fidelidad se han perdido completamente. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor". "Vivimos en un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco" sentenciaba, dejando entrever que su relación con Risto no habría terminado de la mejor manera.

Unas palabras que parecen no haber hecho ninguna gracia al presentador, que no ha tardado en reaccionar, confirmando su ruptura a través de una historia que, dejando claro que no volverá a hablar de este tema, mientras lanza un dardo a la mujer que hasta hace dos días ocupaba su corazón.

"De cualquier ruptura sentimental siempre habrá, como mínimo, dos versiones . La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos" ha comenzado, asegurando que "jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación", comienza diciendo.

"Ni de ésta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces. Sino porque eso sería ir contra una persona que ha sido importante en mi vida. Una mujer a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor."

"Si soy valiente para amar, también lo soy para callar. Y no, el que calla no otorga" finaliza diciendo en este contundente comunicado.