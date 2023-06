Hace unos días Marta Riesco sacó a la luz su último intento de reconciliarse con Antonio David Flores. La reportera utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el complicado momento que estaba pasando después de que el excolaborador apareciera en su casa para pedirle una segunda oportunidad.

"No hizo lo que yo creía que iba a hacer y me dijo que quería que la reconciliación la llevásemos en secreto", desveló. Lo que parecía un nuevo intento de volver con la periodista terminó siendo otra cosa. "Mientras dormía se llevó todas sus cosas de mi casa. Se llevó todo y se fue. Me desperté y ya no había nada. Me dijo que se había llevado la ropa de invierno", reveló visiblemente emocionada.

"Después de que haya sacado las cosas de mi casa volvió a mi casa… Se fue a Málaga, por supuesto con la intención de no decírselo a su hija. Así que yo le escribí a su hija para decirle que su padre estuvo tres días aquí. Ella me bloqueó", confesó señalando, una vez más, a Rocío Flores como la culpable de su ruptura con Antonio David Flores.

La hija del exguardia civil no ha querido pronunciarse al respecto hasta su última aparición. Rocío Flores aprovechó su presencia en un photocall para responder a las preguntas de los periodista sobre lo ocurrido con la ex de su padre.

"Si yo rompo mi relación no voy a echar culpas a terceras personas. Todos somos adultos, sabemos lo que hacemos en cada momento", recordaba. "No voy a entrar en el juego que Marta quiere".

"Tengo prioridades. Mis prioridades son mi padre y mi hermano. Por encima de eso no hay dinero ni nada que vaya. No voy a entrar en nada que me parezca lamentable y vergonzoso", aseguró, añadiendo para terminar que no tenía nada que ocultar y que estaba muy tranquila. "Me da exactamente igual si te digo la verdad. No voy a permitir que nadie me arruine la noche y me quite la paz y la energía, que ya he tenido bastante", zanjaba.