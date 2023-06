O Festival de Poesía do Condado porá na súa torta este ano 35 velas pero isto non sería posible sen a existencia da Sociedade Cultural e Deportivo do Condado. Esta entidade celebra, pola súa parte, o seu 50 aniversario e quere festexalo coa publicación dun libro especial da súa historia e logros. Para conseguilo, lanza unha campaña de mecenado en Goteo.org. Xa leva colleitado o 85% do diñeiro preciso. En pouco máis de dúas semanas pechará o grifo.

“Estamos moi contentas porque a acollida deste proxecto esta sendo moi boa e tamén moi agradecidas ás máis de 120 xenerosas mecenas” que colaboraron, explica Noela Vázquez, que forma parte da directiva da organización e que recalca que “é preciso un empurrón final para alcanzar o obxectivo”, uns 8.235 euros como mínimo, inda que a contía idónea sería de 9.235 euros. O proxecto consiste na edición dun libro conmemorativo dos 50 anos da Sociedade Cultural e Deportiva do Condado que terá unhas 250 páxinas. “Este ano 2023 –aclara Vázquez– é un ano especial para a SCD do Condado pois fanse 50 anos da súa fundación. Con este micromecenado abórdase un traballo de investigación e documentación que pretende recuperar a nosa memoria histórica máis recente”. Fillas de Cassandra, fichadas Adianta ademais que se atopan coa organización da 35 edición do Festival da Poesía no Condado que terá unha edición especial cun programa cheo de actividades, sorpresas e homenaxes. Nos próximos días faremos público o impresionante cartaz, do cal podemos adiantar un petisco co anuncio da actuación das Fillas de Cassandra”. Lembra que “a irrupción da SCD marcou un antes e un despois no acceso popular á cultura galega e universal, así como na dotación de ferramentas para a difusión de novos valores”, para facer fincapé no emprego da lingua galega “como ferramenta comunicativa en pleno franquismo” e creando unha “oferta cultural orixinal”. No libro, xa teñen apalabrada a súa colaboración persoeiros como Marga do Val, Margarita Ledo,José Viale Moutinho, Gustavo Luca, Iñigo Aranbarri, Jose Luis Otamendi, Xurxo Souto, Manuel Rivas, Ricardo Gurriarán, Ana Salgado, Isaac Lourido, Daniel Salgado e Xian Naia, entre outros. Quen queira colaborar poderá facer achegas con recompensas desde os 25 ata os 150 euros para levar un exemplar do libro, entre outros agasallos.