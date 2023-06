Rocío Flores decidió cortar por lo sano su relación con la televisión. La hija de Antonio David Flores se alejó de la pequeña pantalla para empezar una nueva vida alejada de las polémicas y los focos. Eso no le ha impedido seguir cerca de sus seguidores.

La excolaboradora ha convertido sus redes sociales en un espacio en el que comparte con sus más de 770.000 seguidores, sus reflexiones, su día a día y sus preocupaciones. Hace tan sólo unos días se abrió con sus followers sobre los mareos que lleva teniendo desde hace un tiempo y que la tiene un tanto inquieta. Para poner fin a esta tensión decidió visitar a su médico y ha desvelado el resultado de sus pruebas.

"Acabo de salir del médico. Me han pedido una analítica de absolutamente todo, incluido esto: las heces", comenzó explicando. "Me han hecho una ecografía del tiroides y parece que lo tengo bien. También me han pedido analítica de lactosa y fructosa para saber de dónde vienen mis mareos", reveló.

Por lo de pronto no ha desvelado el resultado definitivo de sus análisis médicos, pero parece que ha decidido ponerse en manos de un profesional para poner solución a sus problemas de salud.